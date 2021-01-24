أسعار الذهب اليوم الأحد 24 يناير 2021: مستقر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 24 يناير 2021 استقرارا سعريا في كل محلات الصاغة في محافظات مصر، حيث يباع عيار24 بـ 938 جنيها، وبلغ عيار 21 نحو 821 جنيها، وعيار 18 بـ 703 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ 6 آلاف و570 جنيها.

وحظى المعدن النفيس باستقرار في الأسعاردون تغيير يذكر عن السعر الحالي، حيث اختتم تعاملاتة الأسبوعية عالميا بارتفاع أكثر من 1% مدعوما بتصريحات جانيت يلين مرشحة وزارة الخزانة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اقترح حزمة تحفيزية إضافية قدرها 1.9 مليار دولار، ما انعكس على سعر الأوقية لترتفع إلى 1873.1 دولار، وارتفعت معها باقي المعادن منها البلاديوم 0.4% عند 23883.21 دولار للأوقية.

وقال الدكتور واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا عالميا لأسعار الذهب من أهمها تراجع الدولار، وتخفيض سعر الفائدة والحزم التحفيزية لأمريكا، بالإضافة إلى التوترات والمناخ السياسي العالمي، والتداعيات السلبية لفيروس كورونا، ويتاثر الذهب تأثيرا مباشرا بالتغييرات العالمية.

وأضاف أن هناك ثبات في العرض مع زيادة في الطلب، وكلها عوامل تودي إلى الارتفاع المستمر في الذهب والمشغولات الذهبية التي تتأثر سريعا.