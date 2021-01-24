بالتواريخ.. 10 سنوات من الزلازل في تشيلي

تعد تشيلي الواقعة غربي قارة أمريكا الجنوبية، من أكثر مناطق العالم تعرضا للزلازل، وتقع تشيلي في منطقة «حزام النار» بالمحيط الهادئ. و«حزام النار» هي منطقة سواحل المحيط الهادي وجزرها حيث تنشط الزلزال والبراكين، كما يضم الحزام 452 بركانا.

وتعرضت تشيلي، أمس السبت، لزلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة في المحيط الجنوبي قرب سواحل تشيلي، فيما أصدرت السلطات التشيلية تحذيرا من موجات المد العالي «تسونامي».

ويعد زلزال 1960 الذي ضرب تشيلي، الأكبر على الإطلاق، وضرب الزلزال الذي بلغ شدته 9.5 درجة على مقياس ريختر، في 22 مايو 1960، مدينة «فالديفيا» جنوب البلاد، وأسفر في ذلك الوقت عن مقتل نحو 5000 شخص، كما ترك الملايين بلا مأوى.

وفي ذلك الوقت، عانت مناطق جنوب تشيلي من أضرار بلغت قيمتها 550 مليون دولار، كما تسبب الزلزال في ثوران بركان «كوردون كوالي» في تشيلي.

ونرصد أبرز الزلزال التي ضربت تشيلي خلال الـ10 سنوات الماضية:

28 ديسمبر 2020

ضرب زلزالا بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جنوب وسط تشيلي.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن الزلزال القوي وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 163 كيلومترا إلى الغرب والشمال الغربي من «فالديفيا» جنوب تشيلي، فيما استبعد مسؤولون تشيليون في ذلك الوقت حدوث أمواج مد عاتية «تسونامي».

1 ديسمبر 2020

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين.

وذكرت هيئة «المسح الجيولوجي الأمريكية» في ذلك الوقت، أن مركز الزلزال كان على عمق 148 كيلومترا تحت سطح الأرض، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

سبتمبر 2019

ضرب زلزال قوي بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر وسط تشيلي. وقال «مرصد الزلازل» التشيلي في ذلك الوقت، إن مركز الزلزال يقع في قاع البحر على مسافة 71 كيلومترا غرب مدينة «كونستيتوسيون» الساحلية وبعمق 30.9 كيلومتر، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

أغسطس 2019

أعلنت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكي، أن زلزالا بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل تشيلي، فيما قالت السلطات التشيلية في ذلك الوقت، إنه لم ترد تقارير فورية عن أي أضرار.

20 يناير2019

ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر منطقة الشمال الأوسط في تشيلي، ووقع الزلزال، على عمق 53 كلم، وعلى بعد 15 كلم جنوب غرب مدينة كوكيمبو.

2 نوفمبر 2018

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، منطقتين في شمالي تشيلي، دون تسجيل سقوط ضحايا أو حدوث أضرار أو إنذار بحدوث «تسونامي»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

ووقع الزلزال في ذلك الوقت على بعد 38 كلم جنوب بلدة «كامينا» في منطقة تاراباكا «تبعد نحو 1800 كيلو متر شمال العاصمة التشيلية «سنتياجو»

أبريل 2017

تسبب زلزال بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر، بانهيارات أرضية قبالة سواحل غربي تشيلي، كما هز الزلزال أجزاء واسعة من «سنتياجو».

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية في ذلك الوقت،إن مركز الزلزال كان على مسافة حوالي 137 كيلومترا من العاصمة التشيلية، ونحو 35 كيلومترا غربي مدينة «فالباريسو»الساحلية.

ديسمبر 2016

هز زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تشيلي، فيما حذرمركز «التحذير من موجات المد في المحيط الهادي»، مقره الولايات المتحدة، إمكانية حدوث أمواج «تسونامي» جراء الزلزال.

وأصدرت السلطات التشيلية في ذلك الوقت، أوامر بإجلاء السكان من المناطق الساحلية في لوس لاغوس والمناطق المحيطة بها.

7 نوفمبر 2015

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريخيتر، المنطقة الوسطي من غرب تشيلي. ووقع مركز الزلزال على مسافة 295 كيلومترا، شمال «سنتياجو»، وفقا لما ذكرته هيئة الغذاعة البريطانية «بي بي سي».

ولم يصدر مركز التحذير من موجات «تسونامي» في منطقة الباسيفيكي في ذلك الوقت أي تنبيه بخصوص احتمال وقوع الموجات.

أبريل 2014

أدى زلزال بقوة 8.2 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال تشيلي، إلى سقوط 5 قتلى على الأقل، كما صدرت في ذلك الوقت، إنذارات من وقوع «تسونامي» في تشيلي. وقررت السلطات التشيلية في ذلك الوقت، بإجلاء المواطنين من المناطق الساحلية.

يناير 2013

ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر وسط شمال تشيلي، فيما لم تتحدث السلطات في ذلك الوقت عن سقوط ضحايا.

ووقعت الهزة الأرضية، في شمال شرقي مدينة «فالينار» الوقاقعة على بعد 670 كيلو متر شمال «سنتياجو».

وقال مركز «الزلازل في جامعة تشيلي» في العاصمة، في ذلك الوقت، إن الهزات الارتدادية التي أعقبتها أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف شبكة الاتصالات في عدة مدن في وسط وشمال البلاد.

مايو 2012

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، المناطق الحدودية بين تشيلي وبيرو، فيما لم يبلغ عن وقوع خسائر.

وقال مركز «الرصد الجيولوجي» الأمريكي في ذلك الوقت، إن مركز الزلزال كان على بعد 107 كيلومترات من بلدة «اركانا» التشيلية، وعلى بعد 41 كيلومترا من بلدة «تاكنا» في بيرو.

يناير 2011

قالت هيئة «المسح الجيولوجي» الامريكية ان زلزالا بقوة 7.2 درجة ضرب وسط تشيلي.

وأوضحت الهيئة، في ذلك الوقت، إن مركز الزلزال يقع على بعد 96 كيلومترا شمال غربي «تيموكو» في جنوب تشيلي وعلى عمق نحو 33 كيلومترا تحت سطح الارض.

فبراير 2010

ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر، مدينة «كونسيبسيون» شمال شرقي وسط تشيلي، مخلفا 524 قتيلا و31 مفقودا وأكثر من 220 ألف عائلة مشردة.