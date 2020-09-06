زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب شمال تشيلي

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر شمال تشيلي، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية.

وذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - أن مركز الزلزال وقع على بعد 45 كيلومترا شمال غرب مدينة "أوفايي" وعلى بعد نحو 400 كيلومتر شمال العاصمة سانتياجو، مضيفا أنه وقع على عمق 30.7 كيلومتر.

وتعد هذه الهزة الأرضية الثانية التي تتعرض لها تشيلي خلال أيام حيث ضربها يوم الثلاثاء الماضي، زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر.