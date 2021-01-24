«النقض» تؤيد حبس 23 متهما من الإخوان 5 سنوات في أحداث عنف دمياط

أيدت محكمة النقض، السجن المشدد 5 سنوات لـ23 متهما، وقضت المحكمة ببراءة 5 آخرين، وإلغاء عقوبة الغرامة 500 جنيه، لعناصر جماعة الإخوان الإرهاربية في أحداث عنف مدينة دمياط.

جنايات دمياط تقضي بسجن المتهمين 5 سنوات

جاء قرار محكمة النقض، بعد أن قضت محكمة جنايات دمياط، بالسجن المشدد 5 سنوات، لـ23 متهما، وقضت بتغريهم 500 جنيه، لكل منهم، وذلك بعد أن نسبت النيابة العامة عدة اتهامات للمتهمين من بينها: «الانضام لجماعة محظورة، والتحريض والعنف ضد مؤسسات الدولة، والتظاهر دون تصريح».

الأمن يلقي القبض على المتهمين وبحوزتهم زجاجات مولوتوف

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة، كانت بقيام قوة من إدارة البحث الجنائي بدمياط، وقوة من مباحث مركز دمياط، بضبط المتهمين، أثناء شن حملة أمنية مكبرة، بقرية البصارطة إحدى معاقل جماعة الإخوان المحظورة في مدينة دمياط، وعثر بحوزتهم على 24 زجاجة مولوتوف و20 شمروخا ومن علامات رابعة ولافتات تحريضية ضد الجيش والشرطة، وتم التحفظ على المتهمين، واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد القيام بأعمال تخريبية، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارا بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وعقب تداول اوراق القضية عدة جلسات أصدرت المحكمة قراراها السابق.