إحالة دعوى المعزول للطعن على قرار عدم تسليمه محاضر الفرز لمحكمة النقض

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، والتي طالب إلغاء القرار السلبي من الجهة الإدارية بالامتناع عن تسليم الطاعن صورا رسمية طبق الأصل من أوراق العملية الانتخابية وبإلزام المطعون ضده بتسليم الطاعن «صور رسمية طبق الأصل من الأوراق المطلوبة وهي محاضر فرز الأصوات نموذج 13ن للجان الفرعية وعددها 199 لجنة، ومحاضر التجميع نموذج 19ن للجنة العامة، وكذا كشوف الناخبين وجميع محاضر الإجراءات من فتح وغلق وتحريز الأوراق والصناديق للجنان الفرعية عن الدائرة الثامنة، ومقرها مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وكذا تسليم الطاعن «صورة رسمية طبق الأصل من محاضر فرز وتجميع وكشوف الناخبين المقيمين بخارج جمهورية مصر العربية عن الدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر محافظة الدقهلية».

وكذا تسليم الطاعن «صورة رسمية طبق الأصل من محاضر فرز وتجميع وكشوف الناخبين المقيمين بخارج جمهورية مصر العربية عن الدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، لمحكمة النقض للاختصاص».

وقال المعزول في دعواه، إنه تقدمت بالترشح لخوض انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثامنة محافظة الدقهلية دائرة ميت غمر بالمرحلة الثانية الجولة الأولى وقد قررت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء تلك الانتخابات على أن تكون للمصريين بالخارج أيام «4، 5، 6» نوفمبر 2020 وتجري في الداخل يومي «7،8» نوفمبر 2020 وقد خضت تلك الانتخابات مع عدد من المرشحين والبالغ عددهم 35 مرشحا.

وأضاف المعزول، «من أول ساعة في تلك الانتخابات وما يحدث في تلك الانتخابات من أحداث لم تحدث في أية دائرة انتخابية بداية من العملية الانتخابية رفضوا تسليم تلك المحاضر، وبعد توجه المناديب العامة الخاصة بي إلى اللجنة العامة للانتخابات وذلك لإجراء عملية التجميع لمحاضر الفرز».

وتابع: «وفوجئت بمنع القائمين على اللجنة العامة للانتخابات من دخولهم إلى مقر اللجنة مما أثار شكوكي في سير تلك العملية الانتخابية، وأثناء متابعتي للقنوات التليفزيونية فوجئت ببعض القنوات أثناء عملية الفرز بعد فرز الصندوق الرابع يعلنوا أنني لم أنجح وأنني في الترتيب من السابع إلى العاشر وهم عمر أديب على قناة MBC مصر، وأحمد موسى على قناة صدى البلد، فكيف نمى إلى علمهم ذلك قبل انتهاء عملية الفرز وإعلان النتيجة بالإضافة إلى أنه بعد إعلان النتيجة الرسمية فوجدت بأن الأصوات الباطلة في الدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر نحو 18 ألف صوت، وهذا لم يحدث في أي دائرة أخرى على مستوى الجمهورية، مما أكد لي أن من أبلغني بعملية إبطال الأصوات كان كلامه صحيح».

واستكمل: «وبعد إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات عن الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات طالبت الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب بتسليمي صورة رسمية طبق الأصل من أوراق العملية الانتخابية ولكنها لم تحرك ساكنا.. وبتاریخ 14 ديسمبر 2020 صدر القرار رقم 90 لسنة 2020 من الهيئة الوطنية للانتخابات كنتيجة نهائية رسمية عن الدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر محافظة الدقهلية والذي انتهى إلى تصعيد كلا من أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفي - محمود أحمد العزب سيد أحمد في جولة الإعادة.