«القومي لأسر الشهداء» يهنئ السيسي بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العيد الـ69 للشرطة المصرية والذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.

وأعرب أمين عام المجلس في برقيته للسيد رئيس الجمهورية عن أصدق التهاني بهاتين المناسبتين، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطى سيادته نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء في ربوع الوطن لتوفير حياة كريمة للمصريين في ظل الرؤية الرشيدة لبناء دولة حديثة وقوية.

كما بعث أمين عام المجلس ببرقية تهنئة للسيد وزير الداخلية مقدما التحية لأعضاء هيئة الشرطة ورجال وأفراد الوزرارة.

وفي ذات السياق وجه أمين عام المجلس التهنئة لأسر الشهداء والمصابين بهذه المناسبة.