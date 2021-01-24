2000 عامل نظافة يسجلون في منظومة المخلفات الجديدة خلال شهر ونصف

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات يعد خطوة مهمة لضمان فاعليتها واستدامتها، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة من العاملين في إعادة تدوير المخلفات، وسجل أكثر من 2000 فرد على مستوى الجمهورية في شهر ونصف، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لحصر العاملين غير الرسميين بقطاع المخلفات الصلبة في مصر.

8 شركات تحول المخلفات لطاقة بتكلفة 375 مليون دولار

وأوضحت فؤاد أيضا أن وزارة البيئة سعت لتوفير فرص لدمج القطاع الخاص فى منظومة البيئة وخاصة إدارة المخلفات، من خلال توفير فرص الاستثمار في مراحل المنظومة المختلفة كالجمع والنقل والتدوير، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص فى أولى خطوات مصر في مجال تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم اختيار عدد 8 شركات مصرية موزعة على 8 محافظات لبدء التنفيذ الرسمي لتحويل المخلفات لطاقة، باستثمارات تصل إلى 375 مليون دولار.

توفيق أوضاع 7 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية

وفي مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية والإلكترونية، أشارت وزيرة البيئة إلى إنشاء محطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية باستخدام تكنولوجيا فرنسية جديدة في الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بالغربية، والتخلص الآمن من 7091 طن مخلفات إلكترونية وبطاريات حامض رصاص، إصدار التراخيص وتوفيق أوضاع 7 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، إلى جانب إصدار الموافقات البيئية لعدد 5 مصانع أخرى، كما يتم حاليا التخلص الآمن من 1232 طنا من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية، بالإضافة إلى حصر كمية 1026.4 طن زيوت المحركات الملوثة بـPCBs على مستوى الجمهورية، ويتم حاليا التعاقد لشراء وحدات المعالجة الخاصة بها، كما تم التخلص من كمية 786 طنا من المبيدات عالية الخطورة والمهجورة لمدة 30 عاما وجارٍ التخلص من 200 طن أخرى.