وزيرة البيئة: مليون زائر للمحميات الطبيعية من 2018 وحتى الآن

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تسعى لاستكمال تطوير وتحديث منظومة إدارة المحميات الطبيعية والتى أسفر العمل بها خلال الفترة من 2018 وحتى الآن إلى العديد من النتائج على المستويين المحلى والدولى، ومنها ارتفاع نسبة الزوار بالمحميات الطبيعية إلى ما يزيد عن المليون زائر مع الوضع فى الاعتبار آثار الأزمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا وتأثيرها على القطاع السياحى، بالإضافة إلى نيل مشروع الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة جائزة الطاقة العالمية، كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة لحماية الطيور علاوة على إشادة الاتحاد الدولى لصون الطبيعة بتقرير الأداء السنوى لمواقع التراث العالمى لعام 2020 بموقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث الجيولوجى بمصر.

وأكدت الوزيرة على أهمية دمج السكان المحليين كأحد أهم محاور تطوير المحميات الطبيعية والعمل على تنميتهم اقتصاديا واجتماعيا من خلال تنفيذ برامج تدريبية لتطوير حرفهم مع الحفاظ على تراثهم الثقافى والبيئى، وهو ما أدى إلى ارتفاع دخل السكان المحليين بنسبة تتجاوز 400% خلال العامين الماضيين، كما تم التسليم النهائى لعدد 24 مركبا سياحيا ببحيرة وادى الريان للسكان المحليين، بالإضافة إلى الاعتماد عليهم ضمن فرق العمل الاساسية بالمحمية حيث يشكل السكان المحليين نسبة 70%من طاقة العمل بمحمية وادى الجمال.

وتابعت «نحرص على طرح الاستثمار بالمحميات الطبيعية للقطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات المطلوبة للزوار بكافة أشكالها داخل المحميات الطبيعية وذلك في إطار مخطط طموح للارتقاء بمستوى السياحة البيئية والذى بدأ بالإعلان عن طرح أول استثمار بالمحميات المركزية بالقاهرة والفيوم، لتنفيذ أنشطة بيئية متكاملة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في استخدامات المحميات الطبيعية وتنوع الأنشطة بها وبما يوفر تجربة سياحية بيئية مميزة وممتعة داخل المحميات».

وقالت وزيرة البيئة، إن محاور تطوير المحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية تتطلب الترويج للسياحة البيئية وتحديث برامج التوعية البيئية بما يتفق مع تطورات العصر وذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستحداث تطبيقات إلكترونية تحقق الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لتعريفهم بما تملكه مصر من موارد والأسس الحاكمة لاستخدامها وأهمية الحفاظ عليها كأحد محاور مجهودات الدولة لحماية البيئة وتحقيق رفاهية المواطنين، لذلك قامت الوزارة بإطلاق الحملة الوطنية «إيكو إيجيبت» والتي تهدف إلى الترويج للسياحة البيئية بعدد 13 محمية طبيعية مع العمل على رفع الوعي البيئي لقطاع السياحة والسائحين لدعم السياحة المستدامة وقد حققت الحملة العديد من النجاحات التى تستكملها خلال الفترة القادمة بالإعداد لإطلاق المرحلة الثانية بما يساهم في نمو أكبر للسياحة البيئية بمصر، كما قامت الوزارة بإعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقى.