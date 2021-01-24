استئناف مناقشة الرسائل العلمية في الجامعات بضوابط احترازية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بضوابط احترازية.. استئناف مناقشة الرسائل العلمية في الجامعات».

مناقشة الرسائل العلمية بضوابط لتحقيق الإجراءات الاحترازية

وجاء في التقرير، أنّه «هكذا نتخطي الأزمات ونقاومها، فالحفاظ على حياتنا الطبيعية خيار لا بديل عنه، وها هي بالفعل تعود شيئا فشيئا لوتيرتها باعتمادنا على طرق الحماية من فيروس كورونا، وهكذا تباعا الحياة العلمية التي تأثرت بتوقف مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات والكليات لحماية الجميع، وهو القرار الذي اتخذه القائمون على المجلس الأعلى للجامعات، حرصا على مصالح طلاب الدراسات العليا والإنجاز لرسائلهم العلمية التي سيتم مناقشتها من خلال عدة ضوابط محددة لتحقيق الإجراءات الاحترازية».

مناقشة الرسائل الجامعية بكليات جامعة حلوان

وأضاف التقرير، أنّه على سبيل المثال، أعلنت جامعة حلوان استئناف مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات واللجنة الفرعية المُشكلة من قبل المجلس، على أن تتم مناقشة الرسائل الجامعية بجميع كليات الجامعة، ويراعي الحد الأدني من التواجد.

إتاحة روابط للدخول والحضور في المناقشة عن بُعد

وتشمل الشروط التي ذكرتها جامعة حلوان لإتمام الأمر، ضرورة وجود الدارس والمشرف الرئيسي على الأقل، على أن يكون العدد داخل القاعة من 5 إلى 7 أفراد، كما يمكن لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس أو المهتمين بالمناقشة المشاركة في الحضور أونلاين، حيث سيتم إتاحة روابط للدخول والحضور في المناقشة عن بُعد، تطبيقا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، على أن يتم فصل الرابط عقب الانتهاء من المناقشة والإبقاء على المشرفين فقط.

وتابع التقرير، أنّ الطالب يغادر من قاعة المناقشة ليقوم المشرفين بالتداول، يليه إعلان النتيجة، وكذلك امتد الأمر لجامعة بني سويف التي أعلنت تحديد موعد مناقشة الرسائل العلمية وفقا لضوابط محددة للوقاية من فيروس كورونا، على أن يكون النقاش أونلاين، ومناقشة الرسائل يحضرها المشرف الرئيسي، والطالب، ولا يتجاوز عدد الحضور عن 10 أفراد في القاعة، أما جامعة كفر الشيخ فقررت أن يكون الحضور للباحث والمشرف والمهتمين من خلال الأونلاين.