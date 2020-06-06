اجتياز برامج تدريبية شرط تشكيل مناقشة الرسائل العلمية بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، موافقة مجلس الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد على اجتياز شباب الباحثين بالجامعة من المعيدين والمدرسين المساعدين عدد من الدورات التدريبية كأحد المتطلبات اللازمة لاعتماد تشكيل لجان الحكم على الرسائل العلمية سواء الماجستير أو الدكتوراة.

وقال الجيزاوي، إن القرار يتطلب على المعيدين اجتياز البرنامج التدريبي أخلاقيات البحث العلمي والبرنامج التدريبي منهجية البحث العلمي قبل الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة الحكم ومناقشة رسالة الماجستير في حين يتطلب على المدرسين المساعدين اجتياز البرنامج التدريبي النشر العلمي الدولي والبرنامج التدريبي إدارة المشروعات البحثية التنافسية.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن ذلك في ضوء سياسة الجامعة في بناء قدرات شباب الباحثين بالجامعة وتحسين مؤشرات البحث العلمي والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.