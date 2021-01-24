كليب «مصباح علاء الدين» لمحمد رمضان يحقق ربع مليون مشاهدة في 8 ساعات

في أقل من 8 ساعات استطاع الفنان محمد رمضان أن يحقق من خلال كليبه الأخير «مصباح علاء الدين» مشاهدات وصلت إلي نصف مليون، بعدما طرحه على قناته الرسمية «يوتيوب».

وظهرت «حنين» الابنة الكبرى لمحمد رمضان في الكليب، في عدد من المشاهد، وهي تتفاعل مع والدها على أنغام اغنيته الجديدة، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي في أول تعاون بينهما.

حقق رمضان نجاحا كبيراً على مدار مشواره الفني سواء كان في الغناء أو التمثيل، حيث استطاع أن يثبت ذاته بشكل واضح، وكانت أغنيته الأخيرة توثيق لمشواره الفني الذي بدأه من تحت الصفر وصولاً إلي أعلي المراكز .

كلمات الأغنية الجديدة لمحمد رمضان

وتقول كلمات الأغنية: «من صغري كنت شايف، وأنا بلمس النجوم، ولا عمري كنت خايف، كل ما أقع بقوم، وحلمت بالبطولة، جايلك يا صفوف يا أولى، وادي حلم الطفولة.. أهو تحقق في يوم».

آخر أعمال محمد رمضان

يقوم الفنان محمد رمضان حالياً بتصوير مشاهده في مسلسل «موسى» من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته عبير صبري، ورياض الخولي، وصبري فواز، وتارا عماد، وعارفة عبدالرسول.

وتدور أحداث المسلسل حول «موسى» الشاب الصعيدي الذي يتوفى والده في الصغر، وتتولى والدته تربيته هو وأشقاؤه، لتتوفى في منتصف المسلسل، ويضطروا لترك الصعيد والعيش في القاهرة.

وكان محمد رمضان أعلن في وقت سابق عن توقف مسلسل «موسى» على خلفية تحويله للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية، ويأتي ذلك بعدما أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن حفظ التحقيقات مع محمد رمضان والاكتفاء بفترة الإيقاف، بعد أزمته مع المغني الإسرائيلي، والتي انتهت منذ أيام ليعود رمضان مرة أحري لمزاولة مهنة الفن من جديد، وتقديم أعمال فنية جديدة .