محمد رمضان يعلن عودته لتصوير مسلسل «موسى»

أعلن الفنان محمد رمضان، مساء السبت، عن عودته لتصوير مسلسل «موسى» المقرر عرضه في رمضان 2021، حيث نشر صورة له عبر خاصية «ستوري» على موقع «إنستجرام»، معلقا: «العودة لمسلسل موسى».

وكان محمد رمضان أعلن في وقت سابق عن توقف مسلسل «موسى» على خلفية تحويله للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية، ويأتي ذلك بعدما أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن حفظ التحقيقات مع محمد رمضان والاكتفاء بفترة الإيقاف، بعد أزمته مع المغني الإسرائيلي.

وتدور أحداث المسلسل حول «موسى» الشاب الصعيدي الذي يتوفى والده في الصغر، وتتولى والدته تربيته هو وأشقاؤه، لتتوفى في منتصف المسلسل، ويضطروا لترك الصعيد والعيش في القاهرة.

قال رمضان لـ«الوطن»، إن أحداث مسلسل موسى جزء من الحقيقة، لكنها كانت قبل سنوات عديدة من أحداث قضية عزت حنفي التى شغلت الرأي العام منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد نقيب الموسيقيين، والتي تطالب بإلزامه بعدم إصدار أي تصاريح للممثل محمد رمضان لإحياء أي حفلات للحكم بجلسة 24 يناير المقبل.

وقالت الدعوى، التي حملت رقم 60997 لسنة 73 قضائية، إنَّ «الفن هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه، أو محيطه بشكل بصري، أو صوتي، أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية، وليس بالضرورة تعبيرًا عن حاجته لمتطلبات في حياته رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام، فالفنّ هو موهبة وإبداع وهبها الخالق لكل إنسان لكن بدرجات تختلف بين الفرد والآخر، بحيث لا نستطيع أن نصنف كل الناس بفنّانين إلا الذين يتميزون منهم بالقدرة الإبداعية الهائلة».