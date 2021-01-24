فض سرادق عزاء وتغريم 15 مواطنا وغلق محلين لمواجهة كورونا بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقام المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ويرافقة مدير إدارة البيئة برئاسة المركز بشن حملة مكبرة للتأكد من تنفيذ قرار الغلق التام للمحال التجارية ، وأسفرت الحملة عن غلق محلين بالشمع الأحمر، فضلاً عن مصادرة 3 شيش من المقاهي المخالفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكن الجهاز التنفيذي برئاسي مركز ومدينه الزقازيق، من فض عزاء بقرية العصلوجين غريم 15 مواطنًا لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازيه حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى جانب آخر، شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وإعاده الانضباط للشارع وللحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المدينة وتطبيق القانون علي غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ ، قامت رئاسه حي ثان الزقازيق بالاشتراك مع مسؤولي الإعلانات برئاسه الحي بحملة لرفع الإعلانات والملصقات غير المرخصة والمخالفة بمنطقة فلل الجامعة وشارع وادى النيل بنطاق الحي وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وشنت رئاسه حؤ أول الزقازيق بالاشتراك مع شرطة المرافق بقيادة العميد عاطف هيكل، حمله لرفع الإشغالات بشارع النقراشي وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطة وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى أبو عميره وشارع سويقة أبو الريش، وتم رفع جميع الإشغالات بنطاق الحى دون تهاون مع المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس وإدارة الإشغالات بمجلس المدينة وشرطه المرافق بحمله لرفع الإشغالات بدءاً من الوحده المحلية بأولاد سيف وحتى شوارع المدينة الداخلية ، وأسفرت الحملة عن ضبط 38 إشغال ورفع 52 إشغال كما تم تحرير 3 محاضر ضد مقاهي مخالفه لتقديمها الشيش للمترددين وتم مصادرة 20 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.