إطلاق أول منصة متخصصة في عرض وتسويق الأفلام المستقلة على الإنترنت

أعلنت إدارة مهرجان «أفليمها السينمائي» للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة في دورته الأولى برئاسة الفنانة سماح أنور، عن انطلاق فعاليات المهرجان يوم الخميس المقبل الموافق 28 يناير 2021 وتستمر حتى 4 من شهر فبراير المقبل لجميع الأعمار في مصر وانحاء العالم تحت شعار «سينما المرأة».

وقالت سماح أنور، رئيس المهرجان، فى بيان، إن هذا المهرجان يختلف عن أي مهرجانات سابقة تهتم بالاحتفال بالصناعة وتكريمها دون تقديم حلول، ولكن في مهرجان أفليمها نحن نعرف أن هناك سوقا كبيرة جدا على مستوى مصر والشرق الأوسط وتجارب سينمائية مستقلة كثيرة لا يعرف عنها حد اي شيء لأنها لا تحظى بالوجود في دور العرض السينمائي.

وأضافت أنور، أن مهرجان أفليمها يدعو شباب وصناع السينما المستقلة ممن يقومون بإنتاج أفلام قصيره للمهرجانات ولا تأخذ حظها من المشاهدة الجيدة للمشاركة وعرض أفلامهم على منصة متخصصة تسمح لهم برؤيتها من جانب المشاهدين وتسويقها.

مشاهد الفيلم أون لاين بدفع ثمن التذكرة

وتابعت أن منصة «أفليمها» تتيح لكل صانع فيلم لأول مرة عرضه على المنصة بحيث يقوم كل مشاهد بدفع ثمن التذكرة لمشاهدة الفيلم كأنه جالس في السينما بدلاً من البحث عن من يسوق له الفيلم، مشيرة إلى أن مصير أي فيلم وخاصة الأفلام القصيرة كما هو معروف العرض تقريباً مرة واحدة فقط على أي قناة.

وأشارت أنور إلى أن المنصة هي الحل الوحيد لعرض الأفلام التي يقوم صناع السينما المستقلة بإنتاجها رغم ما تواجهه من تحديات لأن ميزانيتها بسيطة وتتناسب مع مواردهم المالية لذلك فكرنا في منصة «أفليمها» تعمل على الإنترنت 24 ساعة على مدار العام، لعرض تلك النوعية من الأفلام والتجارب العظيمة، كما يحصل صناع الفيلم على عائد يصل إلى 90% من قيمة العرض على المنصة بما يساعدهم على إنتاج أفلام أخرى جديدة مما يحدث رواج لإنتاج الأفلام القصيرة وصناعة السينما المستقلة.