«فاتن وشادية ومريم» ثلاث نجمات في السينما و«سلايف» في بيت واحد

«فاتن حمامة، شادية، مريم فخر الدين» أشهر ثلاث نجمات على شاشة السينما المصرية، قدمّن العديد من الأفلام الناجحة، وكوّن ثنائيات ناجحة فيما بينهمن، ودبّت الغيرة في أوقات كثيرة خصوصًا بين «فاتن ومريم» تارة بسبب اختلاف الأجر بينهما وارتفاع أجر الأولى بالمقارنة بغيرها من النجمات، فضلًا على حصولها على لقب سيدة الشاشة العربية، والأمر الذي وصفته «مريم» بقولها في أكثر من لقاء وتصريح صحفى بطريقة مختلفة تحمل نفس المعنى «هى سيدة الشاشة.. يعني أنا وشادية جرابيع!».

النجمات الثلاث «فاتن، شادية، مريم» لم يجمعهن الفن والتمثيل فقط، ولكن جمعتهن صِلة نسب وعلاقة عائلية باعتبارهن «سلايف»، والجميلات الثلاث تزوجّن من ثلاثة أشقاء من أبرز نجوم الفن.

سيدة الشاشة

فاتن حمامة، التي يحل ذكرى رحيلها اليوم لمغادرتها دنيانا في 17 يناير عام 2015 عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، تزوجت من المخرج عزالدين ذوالفقار قبل نهاية الأربعينيات من القرن الماضي، وكانت تبلغ من العمر وقتها 17 عامًا، وبعد الزواج بعام واحد أنجبت ابنتهما نادية، ولكن حدث الانفصال بعد منتصف الخمسينيات، لتعيش قصة حدب جديدة بزواجها من الممثل الشاب وقتها عمر الشريف والذي أنجبت منه ابنهما طارق، ورغم ذلك استمر التعاون الفني بين النجمين والمخرج الكبير.

ملاك الشاشة

مريم فخر الدين، التي رحلت عن عالمنا يوم 3 نوفمبر عام 2014 عن عمر ناهز الـ 81 عامًا، تزوجت من الفنان والمخرج محمود ذوالفقار، وأنجبت ابنتهما إيمان، ووقعت مشاكل كثيرة بينهما بسبب اعتداء الزوج عليها بالضرب، حتى وقع الانفصال بينهما، لتمر بعدها «مريم» بأكثر من تجربة زواج.

دلوعة الشاشة

شادية، التى رحلت يوم 28 نوفمبر عام 2017 عن عمر ناهز الـ 86 عامًا، تزوجت من الفنان صلاح ذوالفقار، وأجهضت أكثر من مرة ولم تنجب منه أية أبناء، وقدمت معه عدد من الأفلام، وبعد الانفصال أنتج لها فيلم «شئ من الخوف».