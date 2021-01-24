13 خطوة لخفض فاتورة الكهرباء وضمان استمرارك في الشرائح المدعومة

يعاني عدد كبير من المواطنين من ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء والتي تمثل أعباء مالية إضافية على الأسر بسبب الاستخدام الخاطئ لبعض الأجهزة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وما يصاحبه من تقلبات في الطقس تؤدي إلى احتياج المواطن لاستخدام أجهزة التدفئة لساعات طويلة وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك والدخول في المحاسبة للشرائح الأعلى.

كيف تستمر في الحصول على شرائح المدعومة

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن 13 خطوة يجب أن يتبعها المواطن لترشيد استهلاك الكهرباء وبالتالى خفض قيمة الفاتورة الشهرية وضمان استمرار المشترك في الشرائح التى تحصل على دعم من الدولة بشرط ألا يتعدى الاستهلاك الشهرى 650 كيلو وات ساعة وهي كالآتي:

نصائح للاستخدام الأمثل لأجهزة الإنارة

- عدم إنارة المصابيح نهارا والاعتماد على ضوء الشمس.

-لا تترك المصابيح مضاءة في الغرف الخالية.

- اعتمد على اللمبات الموفرة للطاقة.

الطريقة المثلى لاستخدام الغسالة

- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

- استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط ويفضل استخدم دائمًا مياه باردة في عملية الشطف، افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.

تجنب استهلاك الكهرباء المستمر أثناء استخدام السخان

- لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد بالإشعاع فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان في العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بنحو نصف ساعة.

إحكام غلق باب الثلاجة

- تأكد من غلق باب الثلاجة ولا تحاول فتحه دون داعٍ وعند فتحه أغلقه سريعًا لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.

- احرص على أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج ويجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.

طرق استخدام التليفزيون وأجهزة الكمبيوتر

- أغلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام وافصل التغذية الكهربائية من الفيشة وليس باستخدام الريموت.

-افصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر والكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام.