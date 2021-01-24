هل تركيب عداد الكهرباء الكودي يمنح المبنى المخالف حقوقا قانونية؟

يعتقد بعض المواطنين من أصحاب العقارات المخالفة والعشوائية الذين تقدموا بطلبات لتركيب العداد الكودي عبر المنصة الإلكترونية للخدمات الموحدة التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في شهر يوليو من العام الماضي، أن تركيب العداد يمنح حقوقا قانونية للمبنى المخالف.

تركيب العداد بصورة مؤقتة

من جانبه أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء التابعه لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القواعد التنفيذية لتركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن، لافتا إلى أن تركيب العداد الكودي يكون بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين إما توفيق الوضع القانوني للمبنى وفقا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي

رفع الأعباء عن كاهل المواطنين

واشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أنّ المحاسبة في العداد الكودي تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء ويجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد دون فوائد على 24 شهرا مساهمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع

تقديم الطلب عبر المنصة الاليكترونية مجانا

وأكد المصدر توافر 4 مستندات من قبل المواطن عند تقديمه لطلب تركيب العداد الكودي عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية بجميع شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية وهي.

إيصال الممارسة أهم شروط التقديم

- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية).

- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

- إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل إليها.

- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانًا على الإنترنت.