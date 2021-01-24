18 معلومة عن صباح الخالد رئيس وزراء الكويت: تولى مناصب حكومية عدة

قرر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، في وقت سابق من اليوم، إعادة تعيين صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا للوزراء.

وكلف المرسوم الأميري، الحمد الصباح، بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير الكويت لإصدار مرسوم تعيينهم.

وكان أمير الكويت، قبل في 18 يناير الجاري، استقالة صباح الخالد الحمد الصباح، والوزراء، وطالب نواف الأحمد، رئيس الوزراء المستقيل وحكومته في تصريف الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وكان رئيس الوزراء الكويتي، قدم في 13 يناير الجاري، استقالة حكومته إلى أمير الكويت، ووضعوها تحت تصرفه، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن رئيس الوزراء الكويتي، كالتالي:

- ولد في 15 مارس 1953 في الكويت.

- حصل صباح الخالد على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت في عام 1977.

- التحق صباح الخالد بالعمل في وزارة الخارجية عام بدرجة ملحق دبلوماسي في 1978وكانت وظيفته بالإدارة السياسية في قسم الشؤون العربية من 1978 إلى1983.

- عمل صباح الخالد مع الوفد الدائم لدولة الكويت لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 1983 و1989.

- تم تعيين صباح الخالد نائباً لمدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية في عام 1989.

- تم تعيين صباح الخالد مديراً لإدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية في 1992.

- في عام 1995، عين صباح الخالد سفيرا للكويت لدى السعودية، مندوبها لدى منظمة «المؤتمر الإسلامي»، واستمر فيها حتى 1998.

- تم تعيين صباح الخالد رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير في عام 1998.

- شغل منصب وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل،في 10 يوليو 2006، وفي 25 مارس 2007، أعيد تعيينه بنفس المنصب.

- شغل منصب وزيراً للإعلام، في 28 أكتوبر 2007، وفي 28 مايو 2008، أعيد تعيينه في نفس المنصب، وأُعيد تعيينه بنفس المنصب في 12 يناير 2009.

- في 6 أبريل 2009 عين بالإضافة إلى عمله وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية وظل على رأس الثلاث وزارات حتى 29 مايو 2009 حيث شكلت الحكومة الجديدة التي خرج منها.

- عين صباح الخالد، عضواً في المجلس الأعلى للبترول في 2010.

- عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية في 23 أكتوبر 2011.

- عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء،وزيراً للخارجية، وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، في 13 ديسمبر 2011، وفي 14 فبراير 2012، أعيد تعيينه بنفس المنصب.

- عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية، في 19 يوليو 2012، وفي 11 ديسمبر 2012، أعيد تعيينه في نفس المنصب، وفي 4 أغسطس 2013 أُعيد تعيينه بنفس المنصب.

- عُين نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية في 5 يناير 2014.

- عُين رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي في 19 نوفمبر 2019.

- متزوج ولديه ولد وبنت.