وقف وإزالة تعديات علي أرض زراعية في بني مزار والمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، مع تحرير محاضر واتخاذ اللازم مع المخالفين.

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حالة تعد على أرض أملاك دولة بحوض الرمال بقرية بنى صامت على مساحة 150 مترً.

كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالتي تعد على أرض زراعية، واحدة في بنى محمد سلطان، وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء المستخدمة، كما تم إيقاف حالة تعد بقرية دمشير ، حيث تم ايقاف أعمال البناء المخالف،وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تم ايقاف أعمال حفر خزان صرف بقرية الكمال بمركز المنيا وتم ردمه، وتحرير محضر بيئة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قاد حملة لرفع مجموعة من الإشغالات والتعديات على حرم الطريق أمام جامعة المنيا، بهدف إعادة الانضباط بعدد من أحياء مدينة المنيا، حيث تم خلال الحملة رفع وإزالة 9 حالات لتعديات واشغالات على حرم الطريق، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه المحافظ العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا بفحص ومراجعة الموقف العام لجميع المنازل والمنشات الواقعة بحرم الطريق وعرض تقرير مفصل حولها.

أكد المحافظ، أن تلك الحملات اليومية مستمرة من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري للمدينة وتسبب إعاقة للمرور بالطريق العام ، مشيراً إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يومياً لتحقيق الانضباط للشوارع مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق.

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