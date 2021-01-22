انطلاق مبادرة «7 الصبح» عبر «زووم» في المنيا: الرياضة أسلوب حياة

انطلقت في محافظة المنيا مبادرة «7 الصبح» التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، في مختلف الألعاب الرياضية، عن طريق تقنية «زووم» الإلكترونية بسبب جائحة «كورونا»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وأكد مندي عكاشة، مدير عام الشباب والرياضة بالمنيا، على مشاركة مراكز الشباب في المبادرة بالرياضة الصباحية في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن المبادرة تحت شعار «العب رياضتك وزود مناعتك»، لافتًا إلى أنه يتم ممارسة جميع أنواع الرياضة داخل المراكز والملاعب، من منطلق «الرياضة أسلوب حياة».

على جانب آخر، واصل مشروع «معًا من أجل تنمية مصر» نشاطه بمحافظة المنيا، بيوم رياضي للشباب والفتيات من مراحل التعليم المختلفة، بمركز شباب قرية البيهو، التابعة لمركز سمالوط، بالشراكة مع مديرية الشباب والرياضة ومؤسسة أجيال للتنمية.

وقالت الكنيسة الأسقفية التي ترعى المشروع، في بيان لها: «نظم الفريق معسكرًا رياضيًا جرى فيه تقسيم الأطفال على مجموعات قليلة العدد ومسئول عنهم قائد من مؤسسة أجيال وشاركوا الألعاب التي انتهت بتنفيذ مشروع مُصمم من خامات البيئة لكل مجموعة وعرض الأطفال، وفكرة المشروعات التى نفذوها ( مدرسة - مصنع - مستشفى- نادى ) بنهاية اليوم».

وقال رامز بخيت، مسؤول لجنة الحوار بالكنيسة الأسقفية، «حرصنا على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا وذلك من خلال تقسيم الشباب لمجموعات صغيرة وفى مكان مفتوح مع توفير الكمامات للحاضرين والتعقيم المستمر».

ومن المقرر أن يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.

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