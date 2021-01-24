ضبط 3 منشآت غير مرخصة وإعدام 434 كيلو أغذية فاسدة بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية «إدارة مراقبة الأغذية» نفذت عددًا من الحملات التفتيشية خلال الأيام الماضية، حيث قامت بالمرور على 217 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط 3 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وتحرير137 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة، كما تم إعدام 434 كيلو جرام أغذية مختلفة، و12 لتر عصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 320 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وكانت مديرية الصحة أعلنت أمس عن إجراء الفحوصات الطبية لـ 578 سيدة، خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وذلك منذ بداية المبادرة.

أوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنه الغير السارية مثل امراض السمنه وارتفاع ضغط الدم وامراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي فى الدم واجراء فحص على الثدى للإكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى ، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها الى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة الى مركز الاورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.

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