مصدر: إصلاح عطل في «تنك» الأكسجين بمستشفى أبو كبير

تمكن فريق فني، اليوم، من إصلاح عطل في «كمبروسر» تنك الأكسجين بمستشفى أبو كبير المركزي بمحافظة الشرقية، بعد تعرضه لعزل مفاجئ استمر لفترة قصيرة.

وقال مصدر طبي لـ«الوطن»، إن العاملين بالمستشفي فوجئوا بحدوث عطل في كمبروسر تنك الأكسجين في المستشفى فيما تم التعامل مع الموقف سريعًا، مضيفًا أن هيئة الإسعاف دفعت بـ7 سيارات إلى المستشفى تحسبًا لنقل أي حالات.

وأشار المصدر إلى أن العطل لم يؤثر على العمل حيث تم إصلاحه سريعًا، موكدًا أن العمل يجري بصورة منتظمة.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اعتماد مبلغ 46 مليون جنيه لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمنظومة الصحية داخل المحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وذلك لإجراء أعمال الصيانة العاجلة ورفع كفاءة شبكات الغاز الطبية بمختلف المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد 50 مليون جنيه أخرى لتوفير احتياجات المستشفيات والإدارات الصحية من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، ولضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية أن هذه المساهمة المقدمة من المحافظة تأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصحي، وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضي ولمصابي فيروس كورونا.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمرور الدوري على المستشفيات للتأكد من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى ولمصابي فيروس كورونا، وكذلك الاطمئنان على توافر الأكسجين بالشكل الكافي، وفي حال وجود أي معوقات العرض على المحافظ فورا لاتخاذ اللازم للحفاظ على صحة وسلامة المرضى.