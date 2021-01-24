طهران: نرفض وساطة قطر حول السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة لدينا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم، إن طهران ترفض الوساطة القطرية حول السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة لديها، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، طلب عدم الكشف عن هويته، انه سيأتي وضع يمكن سول من خلاله إيجاد حل سريع للمسألة المتعلقة بالسفينة المحتجزة.

وأضاف المسؤول الكوري، أن الحكومة ستواصل إجراء المشاورات بشأن هذه القضية مع إيران، ولديها توقعات مع تشكيل الحكومة الأمريكية الجديدة.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني، السفينة «إم تي هانكوك كيمي»، في 4 يناير الجاري، بدعوى قيامها بتلوث البيئة.

وكانت طهران، دعت في وقت سابق، سول، لعدم تسييس قضية احتجاز السفينة في مياه الخليج، وحثتها على الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة لديها وتبلغ قيمتها 7 مليارات دولار.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إن بنوكا كورية جنوبية جمدت منذ نحو عامين ونصف العام أرصدة إيرانية بشكل غير قانوني بسبب ما يوصف بالخوف من الحظر الأمريكي.

وفي سياق آخر، اعتذر مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، علي عسكري، للرئيس الإيراني، حسن روحاني، بعد اتهام رجل دين له بتعاطي المخدرات في لقاء مباشر، مما دفع روحاني للتهديد برفع قضية ضد التلفزيون.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب روحاني للشؤون القانونية، أنه يعتزم مقاضاة التلفزيون الحكومي بتهمة التشهير.

وقال رجل الدين، عضو هيئة التدريس في معهد الثقافة والفكر الإسلامي، أحمد جهان بزرغي، إن روحاني غير مهتم بمشاكل البلاد، مضيفاأنه ربما يجلس المسؤول في منزله بجانب الموقد متجاهلا ما يحصل في بلاده ولا یتواصل مع الوزراء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ومصطلح الجلوس بجانب الموقد يستخدم في إيران للدلالة على متعاطي المخدرات، فيما طالب مكتب الرئيس الإيراني، هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم توضيح، متهما المؤسسة بإهانة روحاني، وهي مؤسسة يعين ويعزل رئيسها من قبل المرشد الإيراني، علي خامنئي.