أمن «طبرق» الليبية عن اختطاف وحجز مصريين: ظاهرة يومية ونبحث البلاغات

رد الرائد صفي الدين خطاب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن طبرق الليبية على استفسار لـ«الوطن» بشأن اختطاف 10 مصريين في نطاق «طبرق» قائلا: «أنباء الاختطاف والبلاغات بالنسبة للمصريين أمر يحدث كل يوم، أصبح ظاهرة العصر عندنا، ونقوم بالتحقيقات بشكل شبه يومي في هذه البلاغات ويتم البحث عنهم».

وأضاف «خطاب»: «نجري التحقيقات في بلاغات الاختطاف أو الاحتجاز، هناك من نستطيع الوصول لهم وتحريرهم وهناك من لا نستطيع، وبشكل شبه يومي نقوم بتحرير كثير من المصريين الذين يدخلون إلى ليبيا بشكل غير شرعي».

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن طبرق إن «المجموعات التي يتم تحريرها يتم التحقيق معها، بعضها يتم ترحيله إلى مصر، وبعضها يسلم إلى مكتب الهجرة غير الشرعية، والبعض يتم الإفراج عنه إذا تكفل شخص ليبي به ككفيل له».

فدية 30 ألف دينار عن كل شاب

وكان بعض الأهالي تحدثوا عن اختطاف 10 من ذويهم كانوا قادمين للعمل في مدينة طبرق، حيث تم اختطافهم وطلب فدية مالية للإفراج عنهم. وينحدر المختطفون من محافظة بني سويف وتحديدا من قرية «فابريقة» التابعة لمدينة «ببا».

وذكر أهالي الضحايا أن المختطفين طلبوا فدية 30 ألف دينار ليبي عن كل شاب مقابل الإفراج عنهم، والمختطفون هم: محمد علي محمد، ومحمود علي محمد، وعويس فتحي الحلفاوي، وخالد إلياس، ومحمد عزت يوسف، وهشام فتحي علي، ويونس ماهر سيد، وعبدالرحمن فرغلي، وأحمد رمضان سعيد.

وتتكرر في ليبيا مثل هذه الحوادث الناتجة عن الهجرة غير الشرعية، رغم التحذيرات الدائمة التي تطلقها الدولة والتي تحذر المواطنين من سلك هذا المسار.