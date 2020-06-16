خبير أمني عن اختطاف وتعذيب عمال مصريين: إحراج للقيادات الليبية

أكد العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، أنه لا توجد معلومات مؤكدة من الجهات الرسمية حول العمال المحتجزين في ليبيا.

وقال عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن مسألة الاعتداء على مصريين في ليبيا، له شق إعلامي، لافتًا إلى أن بعض الأطراف والميليشيات أو المجموعات، تحاول تعكير صفو المشهد الحاضر في القاهرة.

وأشار عكاشة إلى أن الأجهزة والمؤسسات الليبية، تعمل منذ اللحظة الأولى، لافتًا إلى أن مصر تتحرك مع كل الأطراف، مشددًا على أن مصر لديها علاقات قوية مع كل أطراف المشهد الليبي.

وأكد عكاشة، أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطاف المصريين، مشيرًا إلى مصر تصر على أن تكون ليبيا دولة مؤسسات، وأن هذه الواقعة، لن تكون الأخيرة ضد المصريين والليبيين، حال عدم وجود مؤسسات الدولة.

وأشار عكاشة، إلى وجود انتهاكات كبيرة ضد الليبيين، ومذابح ومقابر جماعية، لافتًا إلى أن الدولة الليبية فاقدة السيطرة على مساحة كبيرة من أراضيها.

واعتبر عكاشة، أن اختطاف مصريين في ليبيا، يمثل احراج بالغ لكل من يشغل منصب داخل ليبيا، ويمثل إحراج للقيادات الليبية.