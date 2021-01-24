جامعة الفيوم تطلق قمرا صناعيا وتنشئ مركزا خاصا بعلوم الفضاء

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إطلاق قمر صناعي خاص بالجامعة قريبًا، وإنشاء مركز خاص بعلوم الفضاء، إضافة إلى تدريب الطلاب بالمعامل التخصصية الموجودة لدى وكالة الفضاء المصرية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في إطار زيارته لإلقاء ندوة تحت عنوان «تكنولوجيا الفضاء في مصر- الواقع والمستقبل»، وذلك في إطار الفعاليات التثقيفية بجامعة الفيوم.

وأكد الدكتور محمد القوصي، استعداد وكالة الفضاء المصرية التام لتبادل الخبراء والمتخصصين واستغلال إمكانات المعاهد والمراكز البحثية ومعامل الورش الإنتاجية، والتعاون الكامل مع جامعة الفيوم في التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة، وتوفير الكفاءات والخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية اللازمة للمشروع المتوفرة في كل جهة.

حضر الندوة، كل من الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات، والمستشارين، ووفد من وكالة الفضاء المصرية، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى.

في مستهل الندوة، رحب الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، بالدكتور محمد القوصي، مؤكدًا على أهمية تبادل الزيارات وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة ذات الصلة في مجالات التكنولوجيات الحديثة، وضرورة الاستفادة من الإمكانات المعملية والفنية الموجودة لدى وكالة الفضاء المصرية.

على جانب آخر، أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، أنّ المجلس الأعلى للجامعات وافق على إنشاء كلية الألسن بجامعة الفيوم، واعتماد اللائحة الدراسية الخاصة بها.

وكشف رئيس جامعة الفيوم أن ذلك يأتي تلبيةً لرغبة مجلس جامعة الفيوم الموقر وأهالي المحافظة الكرام في إضافة كيان تعليمي جديد إلى منظومة جامعة الفيوم، يهتم بمجال اللغات والترجمة.

كما أوضح سيادته أنّ الكلية المقرر إنشاؤها بالجامعة تضم ثلاثة عشر قسمًا (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغات الشرقية، واللغة الفرنسية، واللغة الصينية، واللغة الإيطالية، واللغة الألمانية، واللغة الأسبانية، واللغة اليابانية، واللغة الكورية، واللغة العبرية، واللغة السلافية، واللغات الأفريقية).