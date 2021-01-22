إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية بالفيوم «بالأسماء»

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية مساء اليوم الجمعة، بسبب السرعة الزائدة، على طريق عزبة «الضو» التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث تم نقل مصابين إلى مستشفى الفيوم العام، فيما جرى نقل المصاب الثالث إلى مستشفى إطسا المركزي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل مأمور قسم شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف بتلقي اتصالًا هاتفيًا من الأهالي لإسعاف ثلاثة مصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية على طريق أحد القرى بنطاق المركز.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد الهاين رئيس مباحث مركز إطسا، أنّ الحادث وقع بعزبة «الضو» بدائرة المركز بين سيارة مع دراجة بخارية، ما أسفر عن وقوع ثلاثة مصابين، كريم أحمد ربيع «11 عامًا» ومقيم الصوافنة ومُصاب بجرح متهتك في الركبة اليسرى، وعادل رمضان أحمد «26 عامًا» مصاب بجروح وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما أسفر الحادث عن إصابة محمد عبد الوهاب عبد المحسن «50 عامًا» بكسر مضاعف في الذراع الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لعدم حاجته إلى الذهاب لمستشفى الفيوم العام.

السرعة الزائدة السبب في الحادث

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث وطبقًا لرواية شهود العيان، أنّ السرعة الزائدة وخروج الدراجة البخارية فجأة أمام السيارة كانا السبب في وقوع الحادث، حيث قطعت الدراجة البخارية الطريق فجأة أمام السيارة ولم يتمكن قائد الملاكي والدراجة البخارية بسبب السرعة الزائدة وعدم قدرتهما على التوقف، فاصطدما معًا وسقط مستقلي الدراجة البخارية أرضًا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.