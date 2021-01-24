موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد الموافق 24 يناير الحالي، وذلك في إطار مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول على ملعب «أولد ترافورد» معقل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءً بتوقيت تونس، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

ويكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول عبر قناة beIN Sports HD 1، و2، ويتولى التعليق على المباراة حسن العيدروس.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ويليامز، فيليبس، فابينيو، تسيميكاس.

خط الوسط: ميلنر، تياجو ألكانتارا، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، مينامينو.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام ليفربول

حراسة المرمى: هندرسون.

خط الدفاع: وان بيساكا، لينديلوف، ماجواير، تيليس.

خط الوسط: مكتومناي، ماتيتش، بوجبا، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد، كافاني.

تشكيل الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق مانشستر يونايتد صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، يعقبه فريق مانشستر سيتي صاحب الوصافة برصيد 38 نقطة، فيما يأتي فريق ليفربول في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن مان يونايتد متصدر الجدول.

انتقادات لكلوب بسبب صلاح

وكانت جماهير ليفربول وجّهت انتقادات للمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي، بسبب عدم مبالاته الدفع بمحمد صلاح في بداية المباراة التي جمعت بينه وبين فريق كريستال بالاس، فيما وضع ساديو ماني في التشكيل الأساسي، إذ قال أحدهم: «محمد صلاح فعل كل ما بوسعه في هذه المباراة»، ليرد آخر: «كان يجب على كلوب الدفع به في بداية اللقاء على حساب ساديو ماني»، وأضاف آخر: «صلاح كان اللاعب الأكثر تأثيرًا وحدة، ساديو ماني كان الأسوأ ولم يفعل أي شيء على مدار المباراة».