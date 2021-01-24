ضبط مخزن أدوية غير مرخص بمركز مطاي في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات، ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من مجلس الوزراء، وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مع تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والصيدليات، ومحلات المستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية، وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والأجهزة الأمنية، وإدارة التفتيش الصيدلي، بمديرية الصحة، أسفرت عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص بداخل احدى الصيدليات بمدينة مطاي، ومخصص للبيع لباقي صيدليات المراكز المجاورة، حيث تم تحريز ادوية بدون فواتير داخل المخزن ، كما تم تحريز جهاز حاسب آلي يحوي معلومات عن الأدوية وكمياتها، وتم تحرير المحاضر اللازمة، و تسليم المضبوطات للنيابة لتوالي التحقيقات، كما طبقت الوحدة المحلية الغرامة الفورية على 14 مخالف للإجراءات الوقائية والاحترازية.

يشار إلى أن الوحدات المحلية تشن حملات لمتابعة إلتزام المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومنها إرتداء الكمامة والحفاظ علي التباعد والتأكد من عدم مخالفة الإجراءات بالمطاعم والمقاهي، وذلك حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والتي قد منحت علي اساسها الضبطية القضائية لعدد من رؤساء المدن ونوابهم، بناء علي الكتاب الدوري رقم 2701 لسنة 2021 وقرار وزير العدل رقم 128لسنة2021 والخاص بمنح الضبطية القضائية، والكتاب الدوري رقم7 لسنه2021 والصادر من وزير التنميه المحلية.

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