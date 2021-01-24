محافظ المنيا يوجه بتوفير الدعم لـ«كفيف» بلا مأوى وإيداعه بدار الرعاية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة أبوقرقاص، بفحص إحدى الحالات بلا مأوي بقرية ريحانة بمركز أبوقرقاص والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتوفير أوجه الرعاية والعناية اللازمة.

كما وجه المحافظ بتقديم الدعم والمساعدة للحالة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الرعاية للفئات التي ليست لها مأوى، والأطفال المشردين وتقديم يد العون والمساعدة لهم.

وعلى الفور، توجه رئيس مدينة أبوقرقاص لفحص الحالة، بالتنسيق مع فريق التدخل السريع وفريق أطفال بلا مأوي بمديرية التضامن تحت إشراف ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، إذ تبين أن الحالة لمواطن ضرير ليس لديه مأوي.

وأكد رئيس المدينة أنه تم التنسيق مع التضامن الاجتماعي لإيداع الحالة بإحدى دور الرعاية بعد تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم واجراء كافة الفحوصات الطبية له.

وكان محافظ المنيا، سلم في وقت سابق كراسي متحركة لشقيقين من ذوى الهمم بقرية البرجاية، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المحافظة من أجل مساندة ودعم ذوى الهمم والوقوف بجانبهم ومساعدتهم في التغلب على المعوقات و الوصول إلى حياة كريمة تليق بهم.

كما وجه المحافظ، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بصرف إعانة مالية عاجلة، وكذلك عدد من المساعدات العينية لأسرتهم، مع سرعة فحص ودراسة طلبهم بإعادة إنشاء وتطوير منزلهم، وتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدتهم في ظروفهم المعيشية، كما وجه المحافظ، بنقل الحالتين وأسرتهما بسيارة من المحافظة إلي مسكنهم بالقرية.

أكد المحافظ أن الدولة لا تألوا جهداً في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجاً لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وتوفير كافة سُبل الدعم لذوى الهمم، والحالات الإنسانية، لمجابهة أعباء المعيشة.

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