محافظ المنيا يوجه بتوفير الدعم لـ«كفيف» بلا مأوى وإيداعه بدار الرعاية
كتب:
اسلام فهمي
02:11 م | الأحد 24 يناير 2021
مواطن بلا ماوي
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة أبوقرقاص، بفحص إحدى الحالات بلا مأوي بقرية ريحانة بمركز أبوقرقاص والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتوفير أوجه الرعاية والعناية اللازمة.
كما وجه المحافظ بتقديم الدعم والمساعدة للحالة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الرعاية للفئات التي ليست لها مأوى، والأطفال المشردين وتقديم يد العون والمساعدة لهم.
وعلى الفور، توجه رئيس مدينة أبوقرقاص لفحص الحالة، بالتنسيق مع فريق التدخل السريع وفريق أطفال بلا مأوي بمديرية التضامن تحت إشراف ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، إذ تبين أن الحالة لمواطن ضرير ليس لديه مأوي.
وأكد رئيس المدينة أنه تم التنسيق مع التضامن الاجتماعي لإيداع الحالة بإحدى دور الرعاية بعد تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم واجراء كافة الفحوصات الطبية له.
وكان محافظ المنيا، سلم في وقت سابق كراسي متحركة لشقيقين من ذوى الهمم بقرية البرجاية، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المحافظة من أجل مساندة ودعم ذوى الهمم والوقوف بجانبهم ومساعدتهم في التغلب على المعوقات و الوصول إلى حياة كريمة تليق بهم.
كما وجه المحافظ، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بصرف إعانة مالية عاجلة، وكذلك عدد من المساعدات العينية لأسرتهم، مع سرعة فحص ودراسة طلبهم بإعادة إنشاء وتطوير منزلهم، وتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدتهم في ظروفهم المعيشية، كما وجه المحافظ، بنقل الحالتين وأسرتهما بسيارة من المحافظة إلي مسكنهم بالقرية.
أكد المحافظ أن الدولة لا تألوا جهداً في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجاً لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وتوفير كافة سُبل الدعم لذوى الهمم، والحالات الإنسانية، لمجابهة أعباء المعيشة.
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