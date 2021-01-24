زايد: تطعيم الأطباء ضد كورونا بالمستشفيات والمواطنين بمراكز مخصصة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن اللقاح الخاص بفيروس كورونا حصل على موافقة الطوارئ بعد 3 مراحل إكلينيكية، وهناك مأمونية وفاعلية كبيرة بالنسبة للقاح.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي عقدته بعد تفقدها لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفى أبوخليفة، أنه هناك حصر للأطقم الطبية بشكل كامل، سواء بالوزارة أو المستشفيات الجامعية، وهناك حصر بالنسبة للمواطنين المسجلين بتكافل وكرامة أو التأمين الصحي أو على نفقة الدولة، جميعهم مسجل بالرقم القومي ومعرفين على البرنامج والسيستم الخاص باللقاحات.

وشددت وزيرة الصحة على أنه لن يتم تحديد مواعيد لإعطاء مواعيد التطعيم لأنه مرتبط بالإنتاج، موضحة أنه هناك خطة وفي شهر سبتمبر منظمة الصحة العالمية جاءت لتقييم خط الإنتاج الخاص بفاكسيرا الخط رقم 60، والتابع لوزارة الصحة، وكان التقييم إيجابيا جدا وسيتم بدء التصنيع خلال أسابيع قليلة والشركات العالمية ترى أن مصر قادرة على التصنيع لسد احتياجاتها واحتياجات الدول الأفريقية.

واستكملت وزيرة الصحة أن الأطقم الطبية ستتلقى اللقاح بالمستشفيات أما المواطنون سيكون في المراكز المحددة لذلك بأنحاء الجمهورية، وتم الانتهاء تقريبا من معظم المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين.