التخطيط واليونيسيف يتفقان على تنفيذ مبادرة «أجيال بلا حدود» لدعم الشباب

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «اليونيسيف» لمناقشة تنفيذ مبادرة «أجيال بلا حدود»، وحضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، والدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور بالوزارة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030.

واستعرضت «السعيد» مجالات عمل الوزارة وأهم الجهات التابعة للوزارة؛ والتي يأتى على رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبنك الاستثمار القومي ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأهم المشروعات التي تنفذها الوزارة، مثل مشروع رواد 2030، واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم ملامح رؤية مصر 2030، وعملية تحديث الرؤية والعناصر التى تم إدخالها عليها لتواكب أحدث المستجدات على الصعيد المصري والعالمي.

من جانبه قدم جيرمي هوبكينز التهنئة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اختيارها أفضل وزير عربي ضمن جائزة التميز الحكومي العربي، واستعرض هوبكينز مبادرة «أجيال بلا حدود» التي أطلقتها الأمم المتحدة ويتم تنفيذها على مستوى دول العالم، وتدعم الاستثمار الوطني في الشباب من خلال مجالات التعليم وتنمية المهارات والتوظيف وفرص التمكين والمشاركة للشباب الذين يتراوح أعمارهم من 10-24 عامًا، وتقوم المبادرة من خلال ربط التعليم الثانوي والتدريب بالتوظيف وريادة الأعمال بحيث يكون للشباب دور أساسي في عملية الانتاج والحياة الاقتصادية.

وأضاف هوبكينز أن المبادرة تعمل على تحديد خريطة الاستثمار الخاص بتمكين الشباب، والمشاركة في فرص الاستثمار الوطنية والبرامج والابتكارات على نطاق واسع، بدعم من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لجذب الموارد اللازمة لبناء الشراكات في مجالات الاتصال الرقمي، والتعلم، والعمل عن بعد، وريادة الأعمال، ومنصات التوظيف، والاقتصاد الأخضر وتفعيل استراتيجية الأمم المتحدة للشباب والنهوض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح ممثل اليونيسيف أنه تم اختيار مصر لتكون من الدول الرائدة في تطبيق المبادرة في المنطقة، وخاصة وأنها تتفق مع رؤية مصر 2030 والتى تقوم على الاهتمام بقضايا الشباب وريادة الأعمال وخلق فرص عمل غير تقليدية، وتكون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هى الشريك الاستراتيجي لليونيسيف في تنفيذ المبادرة في مصر؛ وتشكيل لجنة لسير عمل المبادرة.

ورحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برعاية المبادرة والعمل كشريك استراتيجي في تنفيذها، وكلفت الوزيرة فريق عمل الوزارة بالتعاون مع اليونيسيف لوضع خارطة طريق لبدأ توثيق التعاون وفق الأطر المتفق عليها، ووضع خطة زمنية ومستهدفات يمكن قياسها وتصور لتشكيل خطة تسيير الأعمال.

يذكر أن مبادرة «أجيال بلا حدود»؛ أطلقتها الأمم المتحدة في الدورة السابعة والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، ودخلت حيز التنفيذ في 2019 ، وفي 2020 حققت المبادرة العديد من الشراكات وبدأت في تشغيل نموذج أعمالها في عدد من الدول منها كينيا وبنجلاديش والهند لتطوير وتنفيذ خطة الاستثمار الوطنية الخاصة بالشباب، وتعتبر اليونيسف هى ممثل الأمم المتحدة المسؤول عن المبادرة وتنفيذها.