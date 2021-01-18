وزارة التخطيط تدرب إدارات مجلس مدينة رأس سدر على التحول الرقمي

استقبل علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، وفدا من وزارة التخطيط، اليوم، يضم المهندس محمد فيصل، والمهندس أشرف مرزوق، للبدء في تدريب العاملين في إدارات مجلس مدينة رأس سدر على أعمال منظومة التحول الرقمي لخدمة المواطنين.

وقال رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى الانتهاء من رفع كفاءة الشبكة الداخلية بالوحدة المحلية، وتزويدها ببعض النقاط الجديدة، لتحقيق الربط بين مبنى الوحدة المحلية والمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، تمهيدًا لحصول المواطنين على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها، وتحقيق الربط بين كافة الجهات الحكومية على مستوى البنية التحتية والتطبيقات، من أجل تمكينها من التواصل، وتبادل البيانات والمستندات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات من جهة واحدة.

وأكد أنه جاري تدريب العاملين بالإدارات على كيفية العمل من خلال برنامج التحول الرقمي، واستخداماته وتعريفه، وأيضًا الذكاء الاصطناعي، ومهام إنجاز خطط التحول الرقمي والحوكمة، والإمكانيات الرقمية الحالية، وطرق تحديد أفضل هيكل للعمل، وكيفية تحديد المتطلبات للخطط الاستثمارية، وتحديد عوائق التكامل الرقمي.

وأضاف رئيس المدينة أنه سيجري خلال التدريب استعراض برامج الحوسبة السحابية، ومكوناتها، وإعداد نظام تشغيل وتوفير الاتصال بالشبكة التي يجري من خلالها حفظ المعلومات على السحابة الإلكترونية عبر الانترنت، خاصة أن التحول الرقمي.

جدير بالذكر أنه جرى توصيل خدمة التحول الرقمي لعدد320 منشاة حكومية بمحافظة جنوب سيناء، عن طريق خطوط الفايبر، ليكون بداخل كل منشاة شبكة داخلية مؤمنة بشبكة الإنترنت (vbn)، و جرى ربطها بديوان عام المحافظة للتيسير علي المواطنين وتوفير الجهد وتعب التنقل من القري والوديان البعيدة والمدن أيضا، وسرعة قضاء خدمات المواطنين المختلفة، وترشيد موارد الدولة، وحوكمة الأداء الحكومي، وتقديم خدمات للمواطنين بشكل أيسر وأكفأ وأكثر شمولًا.