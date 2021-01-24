العسومي: زيارتنا إلى جيبوتي تفعيل لدور الدبلوماسية البرلمانية العربية

وصل، اليوم، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي إلى جمهورية جيبوتي، في إطار الزيارة التي يقوم بها على رأس وفد كبير، كأول دولة عربية يزورها بعد انتخابه رئيسا للبرلمان العربي، وكان في استقباله محمد علي حمد رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي.

وفور وصوله، أكد «العسومي» حرص البرلمان العربي على التواصل مع جميع الدول العربية وتطوير العلاقات معها، مُشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي من منطلق الحرص على دعم ومساندة الأشقاء في جمهورية جيبوتي وحشد الدعم العربي اللازم لمساندتهم في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتابع أن الزيارة تأتي في إطار التوجه الجديد للبرلمان العربي بشأن تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية خدمة لمصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها وتعزيزا للعمل العربي المشترك .

ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان العربي، خلال الزيارة، الرئيس اسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي ورئيس الوزراء عبدالقادر كاميل وعدد من الوزراء، كما سيُلقي غدا كلمة أمام مجلس النواب يسلط فيها الضوء على الوضع العربي الراهن وآليات البرلمان العربي في التعامل مع التحديات والقضايا التي تواجه الأمة العربية.