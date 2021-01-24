التحريات: حارس مدرسة الساحل تقاضى أجرا لتسهيل الدعارة لمدة 3 أشهر

ما إن يسدل الليل ستاره، يذهب مهرولا إلى النوافذ ليحكم إغلاقها، ينتظر «الحارس» داخل حوش مدرسة حدائق شبرا الإعدادية بالساحل، مترقبا الشياطين الخمسة، حاملين أمتعة الحب الحرام، لقضاء ليالٍ حمراء نظير أجر يتقاضاه، البداية دائما بزميلته العاملة، ثم صديقيه بصحبة سيدتين أخريين، يهيمون في وهم المتعة المحرمة، لا يبالون بتدنيس «حرم العلم»، إلى أن شك مدير المدرسة في الأمر وكشف أمرهم، وتسلمت النيابة العامة، التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية حول وقائع ممارسة الرذيلة داخل المدرسة

وجرى إرفاقها بأوراق الدعوى رقم 8819 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 1496 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، التي قررت النيابة إحالتها لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين، وعددهم 7، أمام محكمة جنايات القاهرة.

اعتادوا ارتكاب الأفعال المخلة

وأكدت التحريات أن المتهمين بدأوا فى ارتكاب الأعمال المنافية للآداب داخل غرف المدرسة على مدار 3 أشهر، قبل ضبطهم، وأن المتهم الأول حارس المدرسة، هو الرئيسي في الواقعة، حيث سهّل لهم الدخول، مستغلا طبيعة عمله في المدرسة ليلا، وخلوها من المدرسين والموظفين.

يأتي بأصحابه إلى المدرسة

وأكدت التحريات أن الحارس استقطب عاملة في المدرسة، لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ثم استدعى أصدقاء له، وهم سائق وعامل ورئيس تمريض بأحد المستشفيات، واعتادوا ممارسة الرذيلة مع سيدتين بالإضافة للعاملة.

وزعوا أنفسهم

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين وزعوا أنفسهم على عدة غرف بالمدرسة، لضمان عدم اكتشاف أمرهم، نتيجة لتجمعهم داخل غرفة واحدة، وكذا اعتاد الأول «حارس المدرسة» على ترتيب مواعيد لدخول باقي المتهمين تباعا، وعلى فترات متباعدة.

مدير المدرسة يلاحظ أمورا غريبة

بدأ مدير المدرسة في ملاحظة أمر غريب، وتردد أشخاص غرباء على المدرسة، من بينهم سيدات في أوقات الليل، مستغلين عدم تواجده أو الوكيل وباقي المدرسين في هذا التوقيت، حتى توجه إلى قسم شرطة الساحل، وحرر محضرا، واتهم فيه حارس المدرسة بذلك، فبدأت الشرطة فى إجراء تحرياتها.

أوضاع مخلة

حررت الشرطة محضرًا أوليًا، بما جاء فى أقوال مدير المدرسة، وتم إخطار النيابة العامة التى أذنت بضبط المتهمين المتواجدين داخل المدرسة وإحضارهم، حيث داهمت قوة من مباحث قسم شرطة الساحل المدرسة، وتمكنت من ضبط المتهمين، جميعا موزعين على عدة غرف، فى أوضاع مخلة بالآداب العامة، ومتلبسين بممارسة الرذيلة.

اعترافات المتهمين

أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية، خلال مناقشتهم بمعرفة الشرطة، أثناء تحرير محضر ضبطهم، حيث اعترف حارس المدرسة بتقاضيه مبالغ مالية من باقي المتهمين الرجال، نظير تسهيل دخولهم المدرسة، وارتكاب الأعمال المنافية للآداب مع السيدات الـ3 داخل غرف المدرسة، كما اعترف المتهمون الآخرون بارتكاب الجريمة.

وأمرت النيابة العامة، فى ختام التحقيقات التي باشرتها مع المتهمين، إحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.