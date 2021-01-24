تأجيل محاكمة 215 متهما بـ«كتائب حلوان» لـ 10 فبراير

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 215 متهما بتشكيل مجموعات مسلحة، لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، من عناصر ما تسمى «كتائب حلوان»، لجلسة 10 فبراير المقبل، لاستكمال المرافعات.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى فبراير 2015 بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، ارتبكوا جرائم، وتولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وانضموا لها، وحازوا أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.

وألقت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين، بعدما ظهر عدد منهم في فيديو بثته مواقع موالية لجماعة الإخوان الارهابية، يظهر فيه المتهمون برفع إشارة الجماعة الإرهابية، ويتوعدون بتنفيذ عمليات إرهابية وعدائية ضد منشآت الدولة والشرطة.

ونجحت الأجهزة الأمنية، حينها، في تحليل الفيديو وتحديد مكان وزمان تصويره، والقائم على التصوير، فضلا عن هوية العناصر الإرهابية التي ظهرت فيه.

وتمكنت الشرطة من القبض على جميع العناصر التي ظهرت في الفيديو، بعد تحديد أماكن تواجدهم وترددهم، وتحرر محضر بوقائع الضبط، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وحققت النيابة مع المتهمين فيما نسب إليهم من اتهامات، وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا.