«البريد» تصرف 2500 جنيه مكافأة للموظفين بسبب الانتظام خلال موجة كورونا

قررت هيئة البريد صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بها خلال شهر فبراير المٌقبل، تصل لـ2500، وذلك بسبب الأداء المتميز والانتظام في العمل خلال فترة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك في الوقت الذي طبقت فيه الحكومة نظام التناوب بين الموظفين لتقليل الوجود في أماكن العمل في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في مقابل انتظام عدد من الجهات بالعمل بالمرافق الحيوية التي تتعامل مع الجمهور بشكل يومي.

الصرف بداية من فبراير وتشمل العمالة المؤقتة

وجاء نص القرار، الذي حصل «الوطن» على نسخة منه، أنه تقرر صرف مكافاة تشجيعية قدرها ألفي جنيه لجميع العاملين بمراكز الخدمات ومكاتب البريد، و2500 جنيه لباقي العاملين بهيئة البريد، وذلك للأداء المتميز والانتظام في العمل خلال فترة الموجة الثانية لفيروس كورونا وانتظام العاملين في مواقع العمل المختلفة وتقديم الخدمات الجمهور المتعاملين خلال الفترة من اول سبتمبر حتى نهاية ديسمبر 2020 على أن يتم الصرف خلال شهر فبراير 2021.

قواعد المكافأة

وتضمن القرار القواعد المنظمة الصرف هذه المكافاة التشجعية كالآتي:

أولا:

تصرف المكافاة للعاملين الدائمين - المؤقتين - المتعاقدين الموجودين بالعمل حتى 2020 /12/21 دون أي استثناءات مع إخضاعها لخصم نسبة الولاء والانتماء.

ثانيا:

لا تصرف المكافأة لكل من الفئات الآتية:

- الموجودون بإجازات بدون مرتب او رعاية طفل حتی 2020 /12/21.

2- المعارون والمنتدبون خارج الهيئة.

ثالثا:

يتم صرف المكافأة للعاملين الدائمين على بند مكافأة تشجيعية والمؤقتين، والمكافأة الشاملة على بند 4/2 ، موسمين خصما على موازنة العام المالي 2020 /12/21.

يذكر أن قانون الخدمة المدنية سمح بمنح مكافآت تشجيعية للموظفين في حال التميز في العمل، وذلك لتشجعيهم على مزيد من التميز في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة خلال الفترة المٌقبلة.