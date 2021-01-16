وزير الاتصالات النيجيري يزور هيئة البريد المصرية لبحث التعاون

التقى الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، الدكتور عيسى على بانتامى وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بنيجيريا، على رأس وفد رفيع المستوى، في مقر البريد بالقرية الذكية.

واستعرض الدكتور شريف فاروق أهم وأحدث ما توصل إليه البريد المصرى من تطور في منظومة الخدمات مع شرح للخدمات الجديدة التي يقدمها البريد المصري حالياً، كما اصطحب رئيس البريد المصري وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي والوفد المرافق له في جولة تفقدية تفقد خلالها متحف البريد بالقرية الذكية والذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور.

وأكد فاروق، على العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر ونيجيريا خاصة في مجال الخدمات البريدية مشيراً إلى أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه أشاد الدكتور عيسى على بانتامى وزير الاتصالات النيجيرى بما توصل اليه البريد المصرى من تطور خلال الفترة الحالية مُبدياً إعجابه بما شاهده من مقتنيات اثرية في متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي متمنيا التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون الثنائي بين البلدين.

وفى ضوء استراتيجية الاقتصاد الرقمي التي تم إعلانها عام 2019 بنيجيريا، افاد الوزير النيجيرى بأنه قد اهتم بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي بنيجيريا في ظل الاهتمام بالتكنولوجيات المتطورة لتقديم حلول رقمية اكثر كفاءة.

وأضاف الوزير النيجيري أن هذا اللقاء يعد استهلالا لتعاون طويل المدى فى المجالات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما يعد نموذجا فاعلا لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين؛ مؤكدا على رغبته الحثيثة في انضمام نيجيريا لمجموعة العمل المعنية بالذكاء الاصطناعي التابعة لمجلس وزراء الاتصالات الأفارقة بالاتحاد الأفريقي.