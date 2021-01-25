«نظفها بفرشاة».. نصائح للحفاظ على عمر بطارية سيارتك أطول فترة ممكنة

الحفاظ على البطارية من أهم الأشياء التي يجب الحرص عليها في سيارتك الخاصة وتتنوع الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تلف البطارية وهي تقلبات الحرارة كارتفاعها أو انخفاضها في فصل الشتاء والذي يؤدي إلى استنزاف البطارية، ومن ثم تلفها.

لذا عليك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البطارية من تقلبات درجات الحرارة، وفي السطور التالية نعرض أبرز نصائح وعادات عليك اتباعها من أجل الحفاظ على عمر بطارية السيارة، وفق ما ذكرته "روسيا اليوم".

خطوات وأشياء عليك مراعتها وفعلها من أجل الحفاظ على عمر بطارية سيارتك أول فترة ممكنة

عليك تجنب زيادة شحن البطارية لأن ذلك يؤدي إلى تحلل وتآكل البطارية.

ابتعد عن ربط الكابلات بشكل محكم في أقطاب البطارية.

إزالة الغبار والأتربة من السطح الخارجي لبطارية السيارة، وإبقاء التوصيلات الكهربائية نظيفة.

عند تشغيل السيارة، احرص على ترك المحرك يعمل لبعض الوقت.

التأكد من عدم حدوث تآكل حول أطراف البطارية، الذي يؤثر بشكل أساسي على التوصيل الكهربائي من البطارية للسيارة.

استبدال زيت المحرك العادي، بزيت ملائم لموسم الشتاء، لتقليل الجهد الواقع على محرك السيارة.

تجنب ركن السيارة فترات طويلة داخل الجراج، لأن ذلك يتسبب في إفراغ شحنتها سريعاً.

عليك الالتزام بعمل صيانة دورية لنظام الكهرباء في السيارة قبل فصل الشتاء.

فصل البطارية عن السيارة يساهم في جعلها تدوم لفترة أطول.

يجب تنظيف البطارية عن طريق استخدام فرشاة سلكية خاصة لذلك ووضع الشحم عليها.

اهتم بسيارتك وتنظيف بطاريها في منطقة جيدة التهوية مع ضرورة ارتداء القفازات الخاصة وأدوات حماية العينين قبل الشروع بفحص حالة البطارية لكي تتجنب التعرض لأي خطر أثناء القيادة.

وللحفاظ على سلامة البطاريات، تجب إعادة العمل بكامل طاقة السيارة بشكل تدريجي، نظرا لأن قلة استخدام البطاريات يجعلها تعود لكفاءتها المعهودة بشكل بطيء.