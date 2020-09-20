معلومة على الماشي.. أسباب تلف بطارية السيارة وإرشادات عند شرائها

بطارية السيارة، واحدة من الأجزاء الرئيسية في المركبة، والتي تعتمد عليها الكثير من أجزاء السيارة بداية من تشغيل المحرك.

وداخل سوق السيارات تتواجد الكثير من القطع والأجزاء غير الصالحة؛ لذا يجب اتباع بعض الإرشادات عند شراء بطارية جديدة للسيارة، ومنها (التأكد من تاريخ صلاحيتها، وأن تاريخ إنتاجها لم يمر عليه أكثر من 6 أشهر لطول مدة التخزين والتي تفسد من صلاحيتها تدريجيًا، التأكد من عدد الأمبير في البطارية، أن تكون البطارية بنفس المواصفات المطابقة بطارية السيارة القديمة).

ومن الأسباب التي تؤدي إلى تلف في بطارية السيارة، عدم عمل الصيانات الدورية وتنظيف البطارية، بالإضافة إلى العديد من الأفعال التي تنهي من فترة صلاحية البطارية تدريجيًا، والتي أوضحها اللواء مهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، في السطور التالية:

-عدم تنظيف المواد الكيماوية المتراكمة على كابلات البطارية بمرور الوقت، ما يمنع التوصيل الجيد للكهرباء وضعف في البطارية ويؤدي ذلك لتلفها.

-ترك الأجزاء الداخلية التي تعمل على الكهرباء المستمدة من البطارية لفترة طويلة يؤدى ذلك لضعف وتلف البطارية مع مرور وقت قصير.