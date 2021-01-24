ضبط غواص حر بالمنصورة نشر فيديو يسيئ للإنقاذ النهري

تمكنت أجهزة أمن الدقهلية اليوم، من ضبط غواص حر بعد قيامه بنشر مقاطع فيديو على مواقع التوصل التواصل الاجتماعي يتضمن الإساءة لمديرية أمن الشرقية، استغلته قنوات موالية لجماعة الاخوان الإرهابية وقامت بنشره.

تلقى اللواء رافت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد المتابعة الإعلامية لأحد الأشخاص يدعى «هشام ع. ع. ال.»، 57 سنة، رئيس قسم إدارى بمدرسة الفردوس الإعدادية بنين، ويعمل بمهنة غواص حر، ومقيم بمنطقة المجزر الآلى، دائرة قسم أول المنصورة، بعد قيامه بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل «فيس بوك» يتضمن إسقاطات على مديرية أمن الشرقية، وضباط الإنقاذ النهري بها، لقيامهم بمنعه من المشاركة في انتشال جثمان غريق بنطاق محافظة الشرقية، واستغلال قنوات موالية لجماعة الإخوان الإرهابية ذلك الفيديو وإعادة نشره.

بتقنين الإجراءات تم ضبط الغواص، وبمواجهته في محضر الشرطة، اعترف بقيامه بنشر مقطع الفيديو لعمل تسويق له بين الغواصين واستغلاله فى الدعاية لنفسه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 914 لسنة 2021 إداري قسم أول المنصورة، وجارى العرض على النيابة العامة.

يذكر أن شابا يدعي محمد السيد دياب 21 سنة، غرق في حادث سيارة بترعة الإسماعيلية بمحافظة الشرقية، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بإشراف اللواء أسامة فاروق مدير الحماية بقوات إضافية من الإنقاذ النهري من عدة محافظات للبحث عن جثة الشاب الذي غرق أمام قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس.

وشارك في أعمال البحث عن الشاب 10 فرق إنقاذ بإجمالي 41 غواصا و9 ضباط، كما تم الدفع بـ 8 قوارب برئاسة العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية بالشرقية، والمقدم شريف بكر وكيل الحماية بالشرقية، وبدأ البحث عنه منذ يوم وقوع الحادث ولأكثر من أسبوعين في محاولات مستمرة للعثور على الجثة بينما تمكنت القوات من انتشال جثة والد العريس حيث كانوا في سيارة لإحضار «فرش عروسة» كان من المقرر عقد قرانها على أحد أقاربه إلا أن الفرحة تحولت إلى مأساة إذ انقلبت بهم سيارة ربع نقل في ترعة الإسماعيلية من أعلى كوبري «الزوامل».