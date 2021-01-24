للموظف الجديد وتحت التدريب.. موقفك من الحصول على إجازة في مؤسستك

ربما يفكر بعض الموظفين الجدد والذين لا زالوا تحت الاختبار في المؤسسات الخاصة والعامة، في الحصول على إجازة للسفر أو قضاء رحلة أو غيره دون معرفة إذا ما كان مسموحًا لهم بذلك كموظفين جدد أو متدربين، إلا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حسم ذلك الأمر.

وضمن السلسلة التوعوية بـ«قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016»، فإنه غير مصرح للموظف خلال فترة تحت الاختبار بالحصول على إجازة .

وأوضح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن هناك حالات استثنائية يمكن للموظف الحصول فيها على الإجازة ومنها العارضة أو في حالة الوضع للسيدات أو الإجازة المرضية، على أن يستكمل فترة الاختبار بمقدار الإجازة التي حصل عليها.

6 حالات للإجازات المرضية لموظفي الحكومة

وفقا لقانون الخدمة المدنية، فإنه يمكن أن يحصل العامل المريض على إجازة لا تزيد على 3 أشهر بأجر، كما انه إذا استمر مرضه وفقًا لتقرير الكومسيون الطبي، يتم منحه إجازة 3 أشهر أخرى تالية بأجر قيمته 75% من الأجر الوظيفي له.

وأضاف القانون لحالات الإجازة المرضية لموظفي الحكومة، أنه إذا لم يتم شفاء الموظف وفي حال شعر أنه لا زال يعاني، فإنه يمكنه طلب مد الإجازة، وفي تلك الحالة يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي شرط تقديم تقرير الكومسيون الطبي للمؤسسة التي يعمل بها.

أما إذا تجاوز عمر الموظف 50 عاما وتقدم بطلب مد إجازته المرضية بعد الـ6 أشهر المرضية التي حصل عليها، فإنه في تلك الحالة يتقاضى 75% من الأجر الوظيفي له داخل المؤسسة.

وتناول القانون حالات استمرار مرض الموظف دون تحديد موعد الشفاء وتجاوز مدة الستة أشهر الثانية، فإنه يحصل على إجازة مرضية ولكن بدون أجر.

وأخيرا، منح القانون إجازة مرضية للموظف الحكومي في حالة إذا استمر مرض الموظف لمدة عام، ولكن بعد مراجعة الكومسيون الطبي الذي يحدد ما إذا كان مرضا يرجى شفاؤه أم لا .