«بلومبرج»: بطء توزيع لقاحات كورونا تسبب في تأخر تعافي الاقتصاد العالمي

تأثر الاقتصاد العالمي كثيرا بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، إثر ظهوره بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، وعلى مدار العام الماضي ومع التوصل للقاحات ضد الفيروس المستجد، كان الأمل في تعافي سريع للاقتصاد العالمي، إلا أن تقرير لوكالة «بلومبرج» الأمريكية، أكد أن بطء توزيع اللقاحات يؤخر تعافي الاقتصاد العالمي.

وأوضحت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن بطء عملية توزيع اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا عالميا، تسبب في تأخر تعافي الاقتصاد العالمي من الأضرار الناجمة عن أزمة تفشي الفيروس.

وأضافت في تقرير لها اليوم الأحد، أن الارتفاع المستمر لإصابات كورونا مع بداية العام الجاري خيبت التوقعات بشأن تعافي الاقتصاد، وجعلت بداية عام 2021 على الاقتصاد العالمي أصعب مما كان متوقعا.

وأشارت الوكالة، إلى أن معدلات النمو العالمية، في طريقها نحو التعافي من التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، ولكن يتطلب الأمر وقتا أطول، مستعينة بتقرير البنك الدولي في يناير الجاري، الذي أوضح فيه أن تقديرات نمو الاقتصاد العالمي تنخفض إلى 4% خلال 2021.

وتابعت «بلومبرج» أن التوقعات تشير إلى فترات ركود يشهدها اقتصاد اليابان والمملكة المتحدة، إلى جانب دول منطقة اليورو، بسبب إعادة إجراءات التباعد الإجتماعي، والإغلاق لمواجهة الموجة الثانية من إصابات «كوفيد 19».

وأكدت الوكالة الأمريكية، أن إصابات كورونا القياسية في أمريكا تسببت في تقويض الإنفاق الاستهلاكي والتوظيف، ما أدى إلى سعي إدارة الرئيس المنتخب جون بايدن، إلى إقرار حزمة تحفيزية إضافية بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وعن بؤرة انتشار كورونا، نوهت بلومبرج إلى أنه برغم أن الصين هي الدولة الوحيدة التي استطاعت إنجاز تعافي اقتصادي سريع على شكل حرف «في» بعد استطاعتها السيطرة على تفشى الفيروس بإجراءات إغلاق مشددة، إلا أن هناك قلق بعد ظهور إصابات جديدة مؤخرا وإعادة الإغلاق فى بعض المناطق.

ووفقا لتقرير «بلومبرج»، فإنه ورغم ضبابية المشهد لصناع القرار، بالتزامن مع فشل حزم الإنقاذ المالي، التي تبلغ 12 تريليون دولار، في تعافي الاقتصاد، فهناك اختلاف في نظرة الأسواق، التي ترى أن مزيد من حزم الدعم وسرعة توزيع اللقاحات سيؤثر بالإيجاب على سرعة تعافي الاقتصاد.