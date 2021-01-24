«التضامن» تعلن انخفاض مؤشر الفقر لـ29.7% رغم جائحة كورونا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إننا نغير وجه الوزارة إلى التمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية للمستحقين وغير القادرين على العمل.

وأوضحت القباج، أنه يتم التركيز على توفير فرص عمل للمواطنين القادرين على العمل وليس أمامهم فرصة للعمل، بالإضافة إلى تدريب العمالة غير المنتظمة للعمل في القطاع الخاص من مصانع وشركات ليكونوا قوى عاملة في المستقبل.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم استهداف المناطق الريفية في مبادرات التنمية المحلية وتحسين المؤشرات، لافتا إلى أن معدل الفقر انخفض من 32.5% إلى 29.7% رغم فيروس كورونا.

جاء ذلك، خلال توقيع وثيقة مشروع «تشغيل الشباب في مصر.. التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة» بين وزارة التضامن ومنظمة العمل الدولية.

وأكدت القباج، أن برنامج فرصة هو أحد برامج شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن لمستفيدي برامج الدعم النقدي والمرفوضين والمتخرجين والقادرين على العمل والراغبين، وتتم المرحلة التجريبية منه بقرض من البنك الدولي.

وأضافت أنه سيتم إنشاء شبكة لتدريب وتوظيف الشباب في كل المحافظات، ومساعدتهم على خلق أنشطة مستدامة ناجحة، تدر دخلًا يسهم في رفع مستوى معيشتهم وتخليهم عن الدعم النقدي، وذلك في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية، وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري.

وأوضحت أنه تم إطلاق مبادرة «سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي»، والتي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة لعدد من مستفيدي تكافل وكرامة، تضم 4 محافظات، هي كفر الشيخ، وقنا، والغربية، والمنوفية بميزانية تقدر بـ37 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي والبنوك أصبحت واجبة، وليس القطاع الحكومي فقط، مؤكدة أنه سيتم التأمين على المستهدفين اجتماعيا وصحيا.