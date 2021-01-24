دراسة دكتوراة: استخدام القشريات البحرية في صناعة الكمامات الطبية

ناقش قسم علوم البحار بكلية العلوم بجامعة بورسعيد، اليوم، رسالة دكتوراة، تحت عنوان «إنتاج تقني حيوي للكيتين والشيتوزان من درقات بعض القشريات البحرية وتأثير بعض العوامل البيولوجية والجينية عليها وكيفية إعادة تدويرها في بعض الصناعات، منها كمامات للوقاية من فيروس كورونا»، وذلك بقاعة المناقشات بكلية العلوم جامعة بورسعيد.

وقدمت الرسالة الباحثة أميرة طلعت علي أبو حشيش، واستعرضت خلال الرسالة بعض القشريات منها «الشيكال» على سبيل المثال، حيث يعتبر من المأكولات البحرية المشهورة في بورسعيد، ومتوافر بكثرة، ولكن قشوره غير مستغلة مع أنها من الممكن استغلالها في صناعة «الكيتوزان» الذي له تطبيقات عديدة في صناعة كمامات للوقاية من فيروس كورونا وصناعة الأدوية والبلاستيك كصديق للبيئة، وأيضا في تنقية المياه.

وأوصت الباحثة، من خلال رسالة الدكتوراة، بضرورة استغلال الموقع الجغرافي لبورسعيد، خاصة وأن الله وهبها الماء المحاط بها من كل الجوانب، وهي البحر المتوسط وقناة السويس وبحيرة المنزلة.

أشرف على رسالة الدكتوراة، ضمن لجنة التحكيم، الدكتورة فيديكار فاضل مدكور، أستاذ البيئة البحرية، رئيس قسم علوم البحاربكلية العلوم، بجامعة بورسعيد، والدكتورة وفاء سعيد سلام، أستاذ اللافقاريات البحرية بقسم علوم البحار بكلية العلوم، بجامعة قناة السويس، والدكتور عمرو سعيد حنورة، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، ورئيس قسم الميكروبيولوجي بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، كما ضمت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور سعد زكريا محمد، أستاذ اللافقاريات البحرية، والدكتور سمير محمد عبد المعبود سليمان الريس، أستاذ الكيمياء العضوية بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة قناة السويس.

يذكر أن الدكتور وليد مسلم، أستاذ فيزياء البلازما بكلية العلوم جامعة بورسعيد، قد تم تكريمه من جامعة «إستانفورد» ضمن 2% من علماء العالم الذين لهم أبحاث يستفيد منها العالم، بعد رحلة إنتاج أبحاث على مدار 20 سنة.

وأوضح «مسلم» أن هناك أساتذة في جامعة إستانفورد تبحث عبر الإنترنت عن أكثر الأساتذة الذين لهم أبحاثا، وبها قراءات عالية واستشهاد عالٍ، وكان نصيب مصر 390 أستاذا على مستوى العالم، مؤكدا «تم إختيارى وتكريمي من جامعة بورسعيد على دراستي لفيزياء البلازما ودورها في الحياة العملية».