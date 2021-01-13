عزل عميد كلية العلوم بجامعة المنوفية بعد إصابته بكورونا

أكدت مصادر بجامعة المنوفية، إصابة الدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور أعراض الإصابة عليه، وجري عزله بالمستشفى الجامعي المخصصة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنوفية.

من جانبه طمأن الدكتور عادل نصار، عميد كلية العلوم بجامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، زملائه وطلابه علي حالتة الصحية، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة ومتواجد بالعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفي الجامعي، موضحا أنه يخضع لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بفيروس كورونا تحت إشراف الأطباء بالمستشفي .

علي صعيد متصل، سادت حالة من الجدل علي مواقع التواصل الإجتماعي، بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بعد إعلان رواد مواقع الإنترنت، عن وفاة 10 أشخاص دفعة واحده من المصابين بفيروس كورونا المستجد في قرية «اسطنها»، التابعة للمركز، ما آثار الرعب والفزع بين المواطنين، مطالبين الدولة بالتدخل لوقف نزيف الوفيات والإصابات الكثيرة بالقرية.

وأكد عدد من أهالي القرية، أنهم يشعرون بعدم الإهتمام بهم من قبل الدولة، خاصة في ظل زيادة أعداد الوفيات بالقرية، مطالبين بالكشف علي المصابين ومتابعتهم في العزل المنزلي وتوفير الأدوية.

وأكد الدكتور معتمد يوسف، مدير الإدارة الصحية بالباجور، أن القرية لم تشهد أي وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية السنة الجديدة وحتي اليوم سوي حالة واحدة فقط لشاب ووصل المستشفي في حالة صحية متدهورة، موضحا أن 10 أشخاص توفوا بالفعل ولكن الوفاة كانت طبيعية لتوقف عضلة القلب .

وتابع مدير الإدارة الصحية بالباجور، أن 4 من الوفيات تم الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، دون الحصول على مسحة طبية منهم للتأكد من إصابتهم وتوفوا قبلها.

علي الفور وجه الدكتور فيصل جوده، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إلى تشكيل لجنة من فرق العزل المنزلي للنزول للقرية ومتابعة الحالات الصحية، والكشف على المصابين والمشتبه في إصابتهم بالقرية .