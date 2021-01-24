حسام حسني: معالجة الأعراض الجانبية للقاح كورونا بالمسكنات

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن هناك خطة واضحة لتوفير اللقاحات وإعطائها للمرضي، حيث إن المرحلة الأولى من التلقيح ستشمل الخط الأول للدفاع عن فيروس كورونا من الأطقم الطبية والهيئة الطبية المعاونة، وهم الأكثر عرضه للإصابة، ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

سيتم متابعة الأطباء الحاصلين على لقاح فيروس كورونا

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن الفارق ما بين الجرعة الأولي والثانية من اللقاح 21 يوما، وسيتم متابعة الأطباء الحاصلين على لقاح فيروس كورونا والمواطنين العاديين مع توفير اللقاح لهم.

فكرة التصنيع مُستخدمة في كثير من اللقاحات

وأوضح أنه حتى الآن لم يظهر أي أعراض جانبية خاصة باللقاح على الأطقم الطبية التي جرى تطعيمها، اليوم، حيث تحدد اللجنة العلمية أنواع اللقاحات، والفكرة العلمية وراء اللقاح: «فكرة تصنيع اللقاح مُستخدمة في كثير من اللقاحات».

الأعراض الجانبية للقاح تختفي تماما بعد مرور 24 ساعة

وأكد أن الآثار الجانبية للقاح تظهر كارتفاع بسيط في درجات الحرارة لأكثر من نصف درجة أو تكسير بسيط في الجسم أو الآلام في العضلات، وجميعها تستجيب للمسكنات الطبيعية ولا تزيد على 24 ساعة ثم تختفي تماما.

وكان الدكتور عبدالمنعم سليم، هو أول طبيب مصري يحصل على اللقاح، وقال إنه منذ 10 أيام أبدى استعداده في تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وتم التواصل معه تليفونيا لتحديد موعد التلقيح والذي كان اليوم: «تواجدت في المستشفى للحصول على اللقاح، وهو مصل زي أي مصل آخر».