وزيرة الصحة: تعاقدنا على 100 مليون جرعة للقاح فيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن معظم محافظات الجمهورية استلمت اليوم، جرعات لقاح كورونا الخاصة بالأطقم الطبية، وسيتم تسليم الجرعات الخاصة بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وفي هذا الأسبوع، ستبدأ كل الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر والمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، في الحصول على اللقاح.

وأضافت زايد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «لدينا حصر بالأطقم الطبية، وقبل التطعيم فإنهم يحصلون على الموافقة، ومعظم أفراد الأطقم الطبية في مستشفى أبو خليفة، وقعت على الموافقة، وهذا أمر اختياري لا يمكن فرضه على أحد».

وتابعت، أن الدولة المصرية تعاقدت على 100 مليون جرعة للقاح فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن برنامج التوريد لا يحصل على كل الجرعات دفعة واحدة: «الشركات بتقول الشهر الجاي هنورد كذا، والشهر اللي بعده كذه وهذا ينطبق على كل العالم».

وأردفت، أن الدول العظمى التي أنتجت اللقاحات تعثرت في الفترة الماضية ونفس الحال بالنسبة إلى دول الجوار، وهذا الأمر خارج عن إرادتها: «هذه الخبرة نبنيها بالتدريج، فلأول مرة يجرى إنتاج اللقاحات بهذه الكيفية ولأول مرة يحتاج العالم كله إلى نفس اللقاحات، ولأول مرة أيضًا يكون اللقاح مقصورًا على شركات معينة».

وأكدت، أن الدولة المصرية تبذل كل جهودها من أجل الحصول على اللقاحات، إذ كانت أول دولة إفريقية حصلت على اللقاح: «شاركنا في إنتاج اللقاحات من خلال التجارب الإكلينيكية، ومعندناش جدول معلن ولا أي دولة في العالم».