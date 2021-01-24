صحفي بـ«الوطن» يكشف تفاصيل ضبط شبكة أعمال منافية للآداب داخل مدرسة

قال أسامة همام، صحفي في جريدة الوطن، إنه منذ نحو 6 أشهر تردد على إحدى المدارس في منطقة آغاخان بشبرا عددا من الأشخاص بعدما قررت وزارة التربية والتعليم إغلاق المدرسة على خلفية انتشار فيروس كورونا، واستغل هؤلاء الأشخاص المدرسة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالداخل.

المدرسة تتواجد بمنطقة راقية في شبرا

وأضاف «همام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنه جرى استخدام غرفة العزل بداخل المدرسة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، حيث إن المدرسة تتواجد بمنطقة راقية في شبرا، ولم يتوقع أحدا ما كان يحدث بداخلها: «محدش يقدر ياخد باله من ده أوي، حتى حراس المدرسة لم يشعروا بشيء، ولكن ومع تكرار الأمر بدأ الشك لدى المجاورين للمدرسة».

عارف أن محدش هيشك لأنها مدرسة إعدادية للبنات

وأوضح أن أمين المدرسة هو من قام بإحضار مجموعة من الفتايات إلى المدرسة وسهل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بداخلها: «كان بيسهل الدخول والخروج من المدرسة، وكان عارف أن محدش هيشك لأنها مدرسة إعدادية للبنات».

المسؤول بلغ المدير والمدير بلغ قوة الشرطة

أكد أنه في أثناء مرور أحد موظفي هيئة الأبنية التعليمية، ودخل صدفة ووجد سيدتين مع أمين المدرسة بالداخل، وقام بمهاتفة مدير المدرسة، وتم التنسيق مع ضباط بقسم الساحل لضبطهم متلبسين: «المسؤول بلغ المدير والمدير بلغ قوة الشرطة، وتم القبض عليهم».

الرجالة أعمارها كلها تقترب من 50 سنة

وأشار إلى أنه جرى اتهام 7 في تلك الشبكة، أكبرهم أمين العهدة، وأصغرهم فتاة بعمر الـ29 سنة: «الرجالة أعمارها كلها تقترب من 50 سنة».