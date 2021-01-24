لميس الحديدي تنعى عبلة الكحلاوي: رمز الخير والعطاء

نعت الإعلامية لميس الحديدي الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي التي توفيت اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وقالت «الحديدي» خلال تقديم برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، إن عبلة الكحلاوي كانت إنسانة خيرة جدًا، و«مكانش فينا حد بيتعب إلا وتسأل عليه، ومكنش فيه حد يغيب إلا وتسأل عنه».

وتابعت الإعلامية أن الداعية الراحلة بالنسبة لها« رمز للخير والعطاء».

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

ورحلت عن عالمنا، منذ قليل، الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنه شقيقها محمد الكحلاوي في تصريحات لـ«الوطن»، وكانت أسرة الداعية الإسلامية الشهيرة عبلة الكحلاوي، قد كشفت التفاصيل الخاصة بالحالة الصحية لها، حيث تتواجد بإحدى مستشفيات الحجز منذ أكثر من أسبوع، حيث ترقد في العناية المركزة، وهناك متابعة مستمرة لوضعها الصحي.

الراحلة عبلة الكحلاوي ولدت في 15 ديسمبر 1948، وحصلت على الدكتوراه عام 1978 في الفقه المقارن وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة، وتولت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

وأنشأت الدكتورة عبلة الكحلاوي جمعية الباقيات الصالحات، وهي أحد أكبر الجمعيات الخيرية الموجودة في مصر وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية بكافة المحافظات.